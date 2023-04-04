МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Алтайского края.

Компания МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС объявляют о запуске цифрового формата консультаций для абитуриентов. Первые встречи педагогов ГИТИСа с поступающими пройдут на цифровой платформе Webinar от МТС. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Принять участие в онлайн-консультациях в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» жители края смогут 13−14 апреля. Проведёт их старший преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИСа Галина Дубровская. Мастер проекта даст рекомендации участникам, поделится профессиональными секретами и ответит на вопросы.

Желающим принять участие в отборочном туре необходимо подготовить чтецкую программу: басню, стихотворение и прозу. Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого текста и способность заинтересовать им слушателей. Дополнительно на первой встрече с абитуриентами педагог может проверить музыкальность, чувство ритма и пластичность поступающих: предложить спеть песню на выбор, а также исполнить танец. Творческая встреча и отборочные испытания пройдут на онлайн платформе Webinar* — регистрация открыта.

Алтайский край богат на таланты. Юные актеры из Барнаула и других городов края уже входили в число лучших на предварительных прослушиваниях в ГИТИС, которые проводит МТС. В этом году мы вновь будем болеть за талантливых земляков и надеяться на их победу в проекте «Поколения М». Наш регион находится вдали от столичных вузов, и для них онлайн-консультации, которые в этом году организованы через платформу Webinar — отличная возможность проявить себя и на шаг приблизиться к большой мечте, — говорит директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

О Webinar Group

Webinar Group** — российский разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы. С 2022 года компания входит в цифровую экосистему Группы МТС. Webinar Group предлагает решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, организации обучения, а также проведения крупных виртуальных и гибридных мероприятий. Сервисы зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России. За год на платформе проходит около 2 млн онлайн-мероприятий, в которых принимают участие до 30 млн участников.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» — цифровая образовательная платформа, разработанная МТС для развития детского творчества в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколения М» стали 800 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.

О ГИТИСе

Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший и единственный театральный вуз Европы, обучающий всем театральным специальностям. Больше 1 600 студентов из всех регионов России и из-за рубежа учатся сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актёрском, режиссёрском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском. Проект «Постановки студентов и выпускников ГИТИСа и ведущих творческих вузов в русских театрах за рубежом» при поддержке Министерства культуры России даёт возможность выпускникам реализовать свой потенциал в родных городах.

* Webinar — вебинр

** Webinar Group — Вебинар групп