14 февраля
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Потребитель

На курорте «Манжерок» клиенты Сбера теперь могут оплачивать услуги через сервис с использованием биометрической технологии

«Манжерок» запустил оплату без привычных средств — наличных, карт, смартфонов и смарт-часов. На курорте к системе биометрической оплаты через сервис Сбера «Оплата Улыбкой» подключили первый терминал.

«Манжерок» — один из первых курортов, внедряющих оплату с помощью биометрических данных. Первый терминал уже установлен в зоне приема гостей.

На очереди внедрение биометрической технологии для покупки экскурсионного билета. По мнению разработчиков, технология биометрической оплаты должна сократить время в очереди, а также повысить безопасность.

— На курорте «Манжерок» мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта — теперь нашим посетителям, клиентам Сбербанка, доступна оплата услуг с применением технологий лицевой биометрии. Таким образом мы повышаем уровень безопасности и, конечно же, повышаем уровень комфорта наших гостей. В ближайшей перспективе планируется размещение терминалов оплаты в зоне проката оборудования, а также у входа на гондольный подъемник для оплаты экскурсионных ски-пассов, — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

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