На курорте «Манжерок» клиенты Сбера теперь могут оплачивать услуги через сервис с использованием биометрической технологии

«Манжерок» запустил оплату без привычных средств — наличных, карт, смартфонов и смарт-часов. На курорте к системе биометрической оплаты через сервис Сбера «Оплата Улыбкой» подключили первый терминал.

«Манжерок» — один из первых курортов, внедряющих оплату с помощью биометрических данных. Первый терминал уже установлен в зоне приема гостей.

На очереди внедрение биометрической технологии для покупки экскурсионного билета. По мнению разработчиков, технология биометрической оплаты должна сократить время в очереди, а также повысить безопасность.