На онлайн-конференции BaHRoMA обсудили новые возможности и подходы в HR-направлении

25 марта 2021 года OR Conference организовала HR-конференцию BaHRoMA , которая проходила в онлайн-формате и собрала более 180 участников и спикеров из 30 российских и 5 зарубежных городов. Ведущие эксперты по HR и маркетингу, коучи и бизнес-тренеры обсудили актуальные тренды в HR, поделились новыми инструментами и фишками по работе с персоналом, рассказали о развитии soft skills у сотрудников и выстраивании дистанционного обучения. Генеральный партнер конференции — платформа дистанционного обучения персонала iSpring . Партнерами конференции также выступили компания Samsung и платформа обучения английскому языку EnglishDom. Генеральный информационный партнер — ИД «Коммерсантъ» .

Екатерина Дегтярева, директор по региону Сибирь HeadHunter, открыла конференцию и поделилась основными трендами на рынке труда, среди которых — возвращение с «удаленки» и гибридный график, рост спроса на частичную занятость, конкуренция за дефицитных специалистов, профицит молодых специалистов.

Во второй секции, посвященной HR-брендингу, Иван Чирков из Movavi рассказал о том, как классическое «колесо бренда» из маркетинга можно использовать для построения HR-бренда компании. Екатерина Железнякова поделилась интересным кейсом из опыта компании «Юничел», как социальные сети сотрудников розницы стали основным каналом эффективной коммуникации с покупателями в период кризиса, вызванного пандемией. Анна Егорова из Business Result Group рассказала о том, что бренд работодателя и культура компании — это одни из самых значимых конкурентных преимуществ. По словам Анны, 45% соискателей считают корпоративную культуру главным фактором при выборе работы.

Третью секцию по внутренним коммуникациям открыли Ирина Лискова и Юлия Синикопова, которые выступили с докладом об оценке показателя eNPS в компании «ИнфоСофт», в том числе во время удаленной работы.

По словам Ульяна Шаромовой из компании «Мегафон», основными преимуществами запуска коммуникационной платформы Jam стали ускорение обмена информацией, обмен опытом, быстрый поиск экспертизы, выявление талантов. Валерия Качалова из Coca-Cola HBC рассказала о новом проекте — внутреннем маркетплейсе, позволяющем сотрудникам всех стран компании публиковать свои проекты, в которых им нужна поддержка, а также откликаться на те проекты, в которых им интересно принять участие. Надежда Овсянникова из компании «Балтика» рассказала, что в период пандемии, чтобы вовлечь максимальное число сотрудников в реализацию новой стратегии, традиционные информационные встречи с персоналом нужно было трансформировать в полноценный онлайн меньше чем за месяц: «Подводить итоги рано, ведь это живой формат, он постоянно трансформируется и развивается. Но меньше чем за год число зрителей каждой из ежемесячных онлайн-встреч выросло десятикратно и сегодня охватывает порядка 80% всего коллектива. И главное —- высокий отклик людей. Сотрудники теперь не просто смотрят, они полноценные созидатели и соучастники, что отражается и на бизнес-результатах компании».

Четвертую секцию, посвященную управлению удаленной командой и выстраиванию дистанционного обучения сотрудников, открыла сертифицированный коуч ICU Оксана Осипова, которая на примерах показала, как оценить и развить управленческие компетенции у сотрудников. Кристина Саламатова из OR GROUP (ранее — «Обувь России») и Екатерина Бергер из iSpring поделились кейсом о том, как с помощью платформы iSpring компании удалось перезапустить систему адаптации сотрудников и выстроить дистанционную систему обучения. Ольга Титова и Анна Волошко из ИКЕА рассказали, как в условиях новой реальности были переформированы обучающие курсы для сотрудников компании.

Во время пятой секции эксперты делились новыми технологиями и инструментами в работе. Ирина Кожемякина и Олег Руденко из КГ «Управленческая практика» рассказали о таких инструментах, как Customer Journey Map (CJM) и Employee Journey Map (ЕJM), а также на примерах показали, как начать их использовать, какие могут быть ошибки при построении карт и как их не допустить. Дина Прусова, руководитель b2b направления Samsung, выступила с докладом о том, как мобильные цифровые технологии повышают вовлеченность и производительность персонала на примерах разных компаний. Кристина Лебедева из Avito.Работа поделилась с участниками конференции, как с помощью digital-решений управлять HR-процессами.

Последняя секция была посвящена тому, как развивать soft skills у сотрудников. Яна Селезнёва из 2ГИС на примере компании рассказала, как трансформировалась система обучения сотрудников в условиях дистанционной работы. Завершилась конференция выступлением Александры Павловой из Альфа-Банка, которая вместе с участниками обсудила, какие гибкие навыки развиваются в компаниях, а также рассказала о комплексной программе развития навыков и компетенций у сотрудников в рамках Phygital-концепции.