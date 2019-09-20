Не хуже «Сапсана»: пользователи показали, как выглядит внутри первый электропоезд «Барнаул-Новосибирск»

19 сентября из Барнаула в Новосибирск прошла первая тестовая поездка на скоростном поезде «Ласточка». В сообществе Barnaul22 показали , как он выглядит изнутри.

Главной целью поездки стала оценка технических возможностей скорого электропоезда.

Внутри вагон оснащен мягкими креслами, телевизорами, а в классе повышенной комфортности можно увидеть шкаф для верхней одежды.

Как сообщает РЖД, электропоезд «Ласточка» отвечает повышенным требованиям к комфорту и безопасности. Вагоны оснащены системами кондиционирования и обеззараживания воздуха, санитарными блоками, есть WI-FI и места для персональной подзарядки компьютеров и смартфонов. Посадка и высадка пассажиров может осуществляться как на высокие, так и на низкие платформы, в том числе и для маломобильных граждан.

Время пути на «Ласточке» от Барнаула до Новосибирска составит 3 часа 18 минут. Поезд может развивать скорость до 160 км в час. По маршруту будет всего две технические остановки — на станциях Алтайская и Усть-Тальменская.

Подробный фоторепортаж о запуске «Ласточки» читайте в статье altapress.ru.