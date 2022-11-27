Новые трамваи и троллейбусы покупать алтайские власти пока не планируют

В Алтайском крае в 2023 году власти пока не планируют для нужд города закупать новые троллейбусы и трамваи. Об этом сообщает министр транспорта региона Антон Воронов.

По его словам, в краевой бюджет средства на эти цели не заложены.

На развитие транспорта в 2022 году в регион направлено более млрд рублей. На покупку десяти новых трамваев для Барнаула потрачена большая часть средств — 714 млн рублей. Их поставит дилер белорусского предприятия BKM Holding («Белкоммунмаш»). Запустят их весной следующего года.

Трамваи должны быть 2022 года выпуска, на 150 пассажиров, с четырьмя дверьми. Также у них должны быть приспособления для перевозки маломобильных пассажиров.

Власти края потратили еще около 200 млн на восстановление МУП в Бийске в предбанкротном состоянии.

Также Минтранс региона закупил для Рубцовска пять новых троллейбусов. За свой счет рубцовское предприятие закупило три троллейбуса.

Сэкономленные во время электронных торгов деньги направили на приобретение еще двух транспортных средства.

Ранее стало известно, что проезд подорожает в Барнауле. Сколько он стоил раньше и когда тарифы повышали «в последний раз».