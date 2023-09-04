Новый Jetour Dashing протестировала бизнес-леди в Барнауле

Официальный дилер нового для Барнаула бренда Jetour — Автоцентр АНТ — приглашает желающих провести тест-драйв городского кроссовера Jetour Dashing. Корреспондент altapress.ru поприсутствовал на тестировании автомобиля предпринимательницей, главой КФХ «Сатурн» Мариной Беломытцевой и расспросил ее о впечатлениях.

Стильно и продумано

Броский, стильный и современный кроссовер Jetour Dashing (Джетур Дэшинг) сразу притягивает взгляд. В силуэте машины сочетается жесткость и плавность. Яркий акцент дают осветительные контуры.

В закрытом состоянии дверные ручки утоплены в корпус и взяться за них невозможно. При нажатии кнопки на брелке ключей ручки выступают. Кстати, забыть ключи в машине невозможно — в этом случае она начинает подавать звуковой сигнал и отказывается запирать двери.

Комфорт автомобиля продуман до мелочей. Когда Марина садилась в авто, мы обратили внимание на то, что двери сконструированы таким образом, что порог всегда остается чистым и от соприкосновения с ним никакое красивое платье не пострадает.

Превосходная маневренность

По отзывам Марины Беломытцевой, управлять автомобилем — одно удовольствие. Особенно она отметила удобство и продуманность рулевого колеса.

Марина Беломытцева,

глава КФХ «Сатурн»:

Мне очень-очень нравится руль. Небольшой, удобно держать, очень удобно расположены элементы управления. Руль сделан так, что в прорези хорошо видна панель с основными показателями. Очень легко крутится — автомобиль отзывается на малейшее движение. Маневренность при движении по городу очень хорошая, тормоза четкие, срабатывают быстро и надежно. Отвлекаться на мелочи не приходится — при включении поворотника сразу включается камера, показывающая обстановку за бортом, фары в авторежиме тоже включаются автоматически.

Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин.

Попробовав различные авторежимы, а в Jetour Dashing их три — стандартный, спортивный и экономичный, Марина Беломытцева порекомендовала спортивным в городе все-таки не увлекаться, поскольку разгоняется автомобиль практически мгновенно и в условиях городской тесноты на дорогах это ни к чему, зато для трассы такой режим просто идеален.

И отдых, и работа

В ходе поездки была отмечена удобная концепция управления автомобилем — практически все элементы сосредоточены на большой цифровой панели. На водительской двери расположен дисплей, на который выводятся данные о температуре окружающей среды и уровне чистоты воздуха. Для коррекции последнего в машине есть ионизатор воздуха, а также кондиционер.

В просторном салоне много воздуха, здесь будет комфортно людям самых разных комплекций. Марина Беломытцева, как мать троих детей, подтвердила, что в такой машине вполне можно предпринимать семейные путешествия по выходным. Да и в будни ей найдется дополнительное применение.

Марина Беломытцева,

глава КФХ «Сатурн»:

Я рассматриваю ее как рабочий кабинет в будни, тут все опции для этого тоже есть — и возможность сопряжения телефона по блютус, и большой удобный экран, практически, как у ноутбука. Холодильничек удобный, зарядка. Сразу чувствуется, что это машина бизнес-уровня.

Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин.

Минусы… а, нет, показалось

Некоторое опасение перед началом поездки вызвало нестандартное расположение рычага переключения скоростей — он находится на рулевой колонке. Однако при движении стало ясно, что никаких сложностей с ним не возникает, и привыкать к такому рычагу не требуется.

Зато между сидениями освободилось больше места — там расположились подстаканники с подогревом и охлаждением и беспроводная зарядная панель для телефона. Полочка с аналогичным функционалом выдвигается, кстати, и между пассажирами на заднем сидении.

Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин.

Послушайте!

Звук слушали примерно на 60% мощности — ее здесь с запасом. Динамики расположены грамотно — так, что достигается эффект объема, прозрачная музыкальная панорама со сбалансированными частотами радует слушателей. У водителя есть бонус — один из динамиков встроен прямо в его подголовник.

Музыку, кстати, может выбирать не только водитель — у каждого пассажира на двери есть кнопка голосового управления, нажав на которую, можно включить плейлист. Также посредством голосовых команд можно задействовать и другие функции автомобиля — например, открыть или закрыть люк.

Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин. Тест-драйв нового Jetour Dashing. Фото: Дмитрий Лямзин.

В общем, автомобилем Марина осталась очень довольна. Да и могло ли быть иначе? Автоцентр АНТ — надежный дилер, давно зарекомендовавший себя на автомобильном рынке с самой положительной стороны.

г. Барнаул, Павловский тракт 251Д (рядом с ТРЦ Европа),

тел. 290020

www.jetour-ant22.ru

https://vk.com/jetour_ant22