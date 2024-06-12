Исследователи выяснили, что популярность мессенджеров повлияла не в лучшую сторону на работу электронной почты.

Рост популярности мессенджеров сделал электронную почту практически невостребованной.

Раз в три дня отправляют письма только 15% россиян, большинство из них — по работе, указывает Lenta.ru. А большинство считают — смогли бы с легкостью отказаться от почты совсем.

Смена предпочтений может быть маркером изменений в психологии общества — люди не готовы долго ждать ответа на свой вопрос, а мессенджеры дают возможность практически мгновенной обратной связи.

Ранее барнаулец попался на уловку мошенников, поверив «лжезнакомому» в мессенджере.

Пострадавший рассказал, что получил в мессенджере сообщение с просьбой занять ему 40 тыс. рублей. Ничего не подозревая, мужчина отправил деньги на указанный «другом» банковский счет.

Затем поступило сообщение с такой же просьбой, но собеседник пообещал вернуть сумму через два часа в полном объеме. Заявитель поверил словам мошенника и перевел ему еще 40 тыс. рублей.

В дальнейшем потерпевший узнал, что аккаунт знакомого был взломан, а занять денежные средства он не просил. В результате деньги оказались на счетах злоумышленников.

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