О новой дачной амнистии напомнил эксперт

Россиянам рассказали об изменениях в дачной амнистии, пишет « Прайм ».

Новые поправки продлевают амнистию до марта 2031 года, а также позволяют зарегистрировать готовые загородные дома в упрощенном порядке, рассказал член Ассоциации юристов России Евгения Пантазий.

Эксперт напомнил — правительство предусмотрело административный механизм оформлениях в собственность построенных до 14 мая 1998 года домов и земель под ними на случай, если правоустанавливающих документов на объект нет.

Кроме того, земельные участки, полученные хозяевами до 30 октября 2001 года на праве постоянного пользования или наследуемого владения, автоматически считаются их собственностью, указывает Lenta.ru.

Юрист считает — изменения в амнистии поможет некоторым россиянам. Нововведения может оказаться полезными, когда передавший объект по наследству не стал оформлять право собственности при жизни.

Между тем в 2020 году садоводов взволновало продление «дачной амнистии».