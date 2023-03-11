О новой схеме мошенничества в Telegram предупредили россиян

Пользователи Telegram могут столкнуться с новым видом мошенничества, при котором злоумышленники присылают ненастоящую криптовалюту, сообщает «Код Дурова».

Это может коснуться тех, кто продает свои анонимные номера и юзернеймы.

Схема

Мошенник отправляет жертве незначительное количество монет не имеющего никакой ценности токена JSTC с предложением о покупке виртуального номера или никнейма.

Если пользователь «клюнет», стороны договариваются о сделке на сумму 4000 TON (около 688 тыс. руб.), которые мошенник якобы отправляет на кошелек продавца, указывает Газета.Ru.

В приложении Tonkeeper показывается транзакция, в которой говорится о поступлении 4000 TON, которые по каким-то причинам не появляются на самом счете. Через какое-то время в транзакции меняется наименование с TON на 4000 SCAM, после чего новый токен появляется в самом кошельке. SCAM в отличие от TON не несет в себе никакой ценности.

После появления информации о транзакции мошенники могут убедить продавца в том, что совсем скоро средства появятся и на его счете. После этого жертва передает свой юзернейм или виртуальный номер.

Каким образом мошенники меняют наименование криптовалюты — неизвестно.

Ранее в Алтайском крае пенсионер перечислил мошенникам более миллиона рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от сотрудника службы безопасности банка. Неизвестный объяснил, что пенсионеру необходимо обновить лицевой счет.

По инструкции злоумышленника, 64-летний мужчина оформил кредит и перевел на указанный счет 562 тыс. рублей. В результате он потерял и личные сбережения — 700 тыс. рублей.