О самом полезном винограде рассказала профессионал

Гроздья винограда не вылечат хронические заболевания, но способны поддержать здоровье организма.

В темных сортах содержится большое количество антиоксидантных веществ, которые помогают продлить молодость.

«Благодаря полифенолам снижается уровень холестерина, уменьшается риск появления холестериновых бляшек, виноград можно назвать хорошим средством для профилактики атеросклероза», — уверена специалист.

Иногда виноград можно есть вместе с косточками, тщательно их пережевывая — так организм получит больше полезных веществ.

Ранее кому и почему опасно есть виноград, рассказала врач. В винограде содержатся полезные ферменты и эфирные масла. Однако в нем много сахара. Эти сахарные ягоды следует исключить из рациона при нарушении обмена веществ.