3 сентября
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Потребитель

О самом полезном винограде рассказала профессионал

О винограде, который способен защитить организм от последствий неправильного питания, рассказала врач-диетолог Нурия Дианова, пишет Газета.Ru.

Урожай. Виноград.
Урожай. Виноград.
СС0

Гроздья винограда не вылечат хронические заболевания, но способны поддержать здоровье организма.

В темных сортах содержится большое количество антиоксидантных веществ, которые помогают продлить молодость.

«Благодаря полифенолам снижается уровень холестерина, уменьшается риск появления холестериновых бляшек, виноград можно назвать хорошим средством для профилактики атеросклероза», — уверена специалист.

Иногда виноград можно есть вместе с косточками, тщательно их пережевывая — так организм получит больше полезных веществ.

Ранее кому и почему опасно есть виноград, рассказала врач. В винограде содержатся полезные ферменты и эфирные масла. Однако в нем много сахара. Эти сахарные ягоды следует исключить из рациона при нарушении обмена веществ.

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