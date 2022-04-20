20 апреля
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Потребитель

Об опасности самостоятельного ремонта жилья рассказали россиянам

Самостоятельный ремонт жилья может привести к проблемам со здоровьем.

Ремонт. Стройка.
Ремонт. Стройка.
СС0.

Опасность проведения подобных работ без профессионалов россиянам раскрыли эксперты, пишет РИА Новости.

По данным аналитического агентства InfoLine, на данный момент 70% собственников, проводящих ремонт, занимаются им без привлечения сторонних специалистов. Таким образом они пытаются сэкономить на оплате труда рабочих и строительных материалах.

Опасность представляют дешевые краски для наружных работ — из-за токсичности их нельзя использовать для отделки квартиры.

Жильцов предупредили об опасности самостоятельно крепить бытовую технику, включая телевизоры и колонки — неправильный крепеж может привести к падению предмета, пишет Lenta.ru. Риск заключается и в работе с дверными проемами на сквозняке.

«При сильном сквозняке незакрепленная дверь может сильно ударить, поэтому нужно либо фиксировать дверь на время работ, либо избегать сквозняков», — отметили в компании «Бауцентр».

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