Об опасности самостоятельного ремонта жилья рассказали россиянам

Самостоятельный ремонт жилья может привести к проблемам со здоровьем.

Опасность проведения подобных работ без профессионалов россиянам раскрыли эксперты, пишет РИА Новости.

По данным аналитического агентства InfoLine, на данный момент 70% собственников, проводящих ремонт, занимаются им без привлечения сторонних специалистов. Таким образом они пытаются сэкономить на оплате труда рабочих и строительных материалах.

Опасность представляют дешевые краски для наружных работ — из-за токсичности их нельзя использовать для отделки квартиры.

Жильцов предупредили об опасности самостоятельно крепить бытовую технику, включая телевизоры и колонки — неправильный крепеж может привести к падению предмета, пишет Lenta.ru. Риск заключается и в работе с дверными проемами на сквозняке.