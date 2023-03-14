Онлайн-помощь с домашним заданием от сервиса Помогатор

Здесь вы можете заказать разовое занятие по конкретной дисциплине:
- физика;
- математика;
- иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский;
- биология;
- русский язык;
- география.
Заниматься можно также на регулярной основе, чтобы подготовиться к ЕГЭ/ОГЭ. Будет подобран репетитор с учетом выбранных дисциплин. Занятия проводятся в формате онлайн по удобному графику, который предварительно согласуется с каждым учеником. Вы можете составить график занятий для подготовки ребенка, если планируете отправиться в первый класс. Это облегчит последующую адаптацию. Воспользоваться услугами представленного сервиса могут ученики 1−9 классов. Но основное направление — это помощь в выполнении домашних заданий на регулярной основе для закрепления пройденных тем и углубления знаний.
Как проходят занятия
Если вам нужна помощь в выполнении домашних заданий онлайн, то оставляйте заявку на сайте pomogatordz.ru. В специальной форме на главной странице нужно указать личные данные и контактный номер телефона. С вами свяжутся сотрудники для уточнения деталей. Во время первой консультации нужно определиться, по каким предметам вам необходима помощь с уроками онлайн. После этого будет отправлено бесплатно пробное занятие, по итогам прохождения которого можно принять окончательное решение. Все уроки проходят на понятной и удобной онлайн-платформе. Всем родителям дополнительно предоставляется подробный отчет о проделанной работе.
Если вам понравится помощь с домашним заданием, которую предлагает сервис Помогатор, то в дальнейшем будет подобран преподаватель, индивидуально составлен удобный график. Вы можете также заказать разовое занятие для закрепления одной конкретной темы, для подготовки к контрольной работе.
Помощь с домашкой онлайн от сервиса Помогатор — это возможность для родителей помочь своим детям в освоении школьной программы, в преодолении трудностей без личного участия.