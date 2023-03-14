Онлайн-помощь с домашним заданием от сервиса Помогатор

При прохождении школьной программы многие дети сталкиваются с трудностями. При большом количестве учеников в классе преподаватель не всегда может уделить время каждому. Образуются пробелы в знаниях, что приводит к трудностям при выполнении домашнего задания, при сдаче контрольных работ. Если вы хотите помочь своем ребенку, но не располагаете достаточным количеством времени, то лучшим решением станет помощь от проверенного сервиса Помогатор.

Здесь вы можете заказать разовое занятие по конкретной дисциплине:

физика;

математика;

иностранные языки: английский , немецкий , французский , испанский;

немецкий французский испанский; биология;

русский язык;

география.

Заниматься можно также на регулярной основе, чтобы подготовиться к ЕГЭ/ОГЭ. Будет подобран репетитор с учетом выбранных дисциплин. Занятия проводятся в формате онлайн по удобному графику, который предварительно согласуется с каждым учеником. Вы можете составить график занятий для подготовки ребенка, если планируете отправиться в первый класс. Это облегчит последующую адаптацию. Воспользоваться услугами представленного сервиса могут ученики 1−9 классов. Но основное направление — это помощь в выполнении домашних заданий на регулярной основе для закрепления пройденных тем и углубления знаний.

Как проходят занятия

Если вам нужна помощь в выполнении домашних заданий онлайн, то оставляйте заявку на сайте pomogatordz.ru. В специальной форме на главной странице нужно указать личные данные и контактный номер телефона. С вами свяжутся сотрудники для уточнения деталей. Во время первой консультации нужно определиться, по каким предметам вам необходима помощь с уроками онлайн. После этого будет отправлено бесплатно пробное занятие, по итогам прохождения которого можно принять окончательное решение. Все уроки проходят на понятной и удобной онлайн-платформе. Всем родителям дополнительно предоставляется подробный отчет о проделанной работе.

Если вам понравится помощь с домашним заданием, которую предлагает сервис Помогатор, то в дальнейшем будет подобран преподаватель, индивидуально составлен удобный график. Вы можете также заказать разовое занятие для закрепления одной конкретной темы, для подготовки к контрольной работе.

Помощь с домашкой онлайн от сервиса Помогатор — это возможность для родителей помочь своим детям в освоении школьной программы, в преодолении трудностей без личного участия.