Остановят прокачку «голубого топлива» по газопроводу «Сила Сибири»

Это произойдет с 22 по 29 сентября. Причина — проведение плановых профилактических работ, сообщил «Газпром» в Telegram-канале.

Профилактика оборудования на магистрали проводится два раза в год в соответствии с договором с китайской корпорацией CNPC, пишет News.ru.

В 2019 году китайцы попросили Путина увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири».