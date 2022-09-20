Остановят прокачку «голубого топлива» по газопроводу «Сила Сибири»

Это произойдет с 22 по 29 сентября. Причина — проведение плановых профилактических работ, сообщил «Газпром» в Telegram-канале.
Профилактика оборудования на магистрали проводится два раза в год в соответствии с договором с китайской корпорацией CNPC, пишет News.ru.
В 2019 году китайцы попросили Путина увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири».
«Объемы, в которых нуждается Китай, объемы в природном газе, они растут. Больше того: нас сейчас китайские партнеры просят рассмотреть возможность увеличения поставок по трубопроводу „Сила Сибири“, который мы в конце года уже введем в строй. Там технологические возможности позволяют, и мы это сделаем», — заявил Владимир Путин на форуме «Один пояс — один путь».