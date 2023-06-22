22 июня
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Потребитель

Отключать воду более чем на 14 дней решили запретить

В России хотят ограничить отключение горячей воды сроком более чем на 14 дней, сообщают «Известия».

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Запрет коснется профилактических ремонтов, которые проводятся каждый год. В случае нарушения запрета компаниям грозит приостановление деятельности на 90 дней.

В настоящее местные время власти сами определяют продолжительность ремонта, указывает Lenta.ru. При этом срок в две недели носит лишь рекомендательный характер.

Ранее в Москве предложили сократить время отключения горячей воды до трех дней. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов уверен, что 10 дней – это слишком большой срок для современных городов.

По его мнению, изменения должны начаться в Москве, а затем прийти во все регионы страны.

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