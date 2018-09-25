Читайте нас в соцсетях
25 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Потребитель
268

Эксперты: ожидается резкое подорожание обуви и одежды

Эксперты Fashion Consulting Group полагают, что резко вырастут цены на одежду и обувь в 2019 году — до 10−20% в премиальном сегменте и 5−10% в бюджетном, сообщает РБК.

Контрафакт.
Контрафакт.
Пресс-служба алтайской таможни.

По мнению экспертов, это связано с ослаблением рубля и повышением ставки НДС с 18 до 20%.

В отличие от продовольствия, одежда и обувь дорожают с некоторой отсрочкой: увеличение расходов потребителей на продукты заставляет экономить на развлечениях и обновлении гардероба, потому бренды откладывают повышение цен на одежду и обувь, чтобы удержать покупателей, пишет polit.ru.

«Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, „оттягивают“ момент переоценки товара и стараются максимально „завуалировать“ рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году. И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене», — пояснила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка