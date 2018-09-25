Эксперты: ожидается резкое подорожание обуви и одежды

Эксперты Fashion Consulting Group полагают, что резко вырастут цены на одежду и обувь в 2019 году — до 10−20% в премиальном сегменте и 5−10% в бюджетном, сообщает РБК .

По мнению экспертов, это связано с ослаблением рубля и повышением ставки НДС с 18 до 20%.

В отличие от продовольствия, одежда и обувь дорожают с некоторой отсрочкой: увеличение расходов потребителей на продукты заставляет экономить на развлечениях и обновлении гардероба, потому бренды откладывают повышение цен на одежду и обувь, чтобы удержать покупателей, пишет polit.ru.