Эксперты: ожидается резкое подорожание обуви и одежды

По мнению экспертов, это связано с ослаблением рубля и повышением ставки НДС с 18 до 20%.
В отличие от продовольствия, одежда и обувь дорожают с некоторой отсрочкой: увеличение расходов потребителей на продукты заставляет экономить на развлечениях и обновлении гардероба, потому бренды откладывают повышение цен на одежду и обувь, чтобы удержать покупателей, пишет polit.ru.
«Несмотря на то что розничные операторы до минимума сжимают свою маржу, „оттягивают“ момент переоценки товара и стараются максимально „завуалировать“ рост цен, чтобы не потерять покупателей, ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году. И поскольку бизнес не может работать в ущерб себе, аналогичный по качеству товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене», — пояснила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.