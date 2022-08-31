Память за деньги. Автограф Горбачева продают в Сибири за несколько тысяч рублей

Автограф умершего Михаила Горбачева — первого президента СССР — можно купить за 3,5 тыс. рублей на « Авито ». Такое объявление выложил житель Новосибирска вчера утром.

Автограф Горбачева можно купить в нескольких экземплярах. Политик расписался на 10 карточках со своим изображением. Есть фотографиями с молодым первым президентом и постарше, в очках и без. Все они стоят одинаково — 3,5 тыс. рублей.

Автограф Михаила Горбачева Avito.ru Автограф Михаила Горбачева Avito.ru

Владелец заявляет, что состояние всех карточек отличное. При желании он может отправить заказ письмом за 50 рублей.

Автограф Михаила Горбачева Avito.ru Автограф Михаила Горбачева Avito.ru Автограф Михаила Горбачева Avito.ru Автограф Михаила Горбачева Avito.ru Автограф Михаила Горбачева Avito.ru Автограф Михаила Горбачева Avito.ru

Также на «Авито» можно заказать из Москвы целую библиотеку из 250 книг с автографами авторов.

Она включает экземпляры последнего генсека СССР от 25 тыс. рублей.

Предлагают и двухтомник «Жизнь и реформы» Горбачева с его автографом за 12 тыс. рублей. Владелец утверждает, что это очень редкая книга в отличной обложке.

«Автограф оригинальный, фломастером. Подписана Михаилом Сергеевичем в 1995-м, всего через 4 года после его ухода с поста президента Советского Союза!», — отмечает автор объявления.

Ранее стало известно, что Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни.