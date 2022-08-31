Память за деньги. Автограф Горбачева продают в Сибири за несколько тысяч рублей

Автограф Горбачева можно купить в нескольких экземплярах. Политик расписался на 10 карточках со своим изображением. Есть фотографиями с молодым первым президентом и постарше, в очках и без. Все они стоят одинаково — 3,5 тыс. рублей.
Владелец заявляет, что состояние всех карточек отличное. При желании он может отправить заказ письмом за 50 рублей.
Также на «Авито» можно заказать из Москвы целую библиотеку из 250 книг с автографами авторов.
Она включает экземпляры последнего генсека СССР от 25 тыс. рублей.
Предлагают и двухтомник «Жизнь и реформы» Горбачева с его автографом за 12 тыс. рублей. Владелец утверждает, что это очень редкая книга в отличной обложке.
«Автограф оригинальный, фломастером. Подписана Михаилом Сергеевичем в 1995-м, всего через 4 года после его ухода с поста президента Советского Союза!», — отмечает автор объявления.
Ранее стало известно, что Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни.