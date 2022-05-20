20 мая
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Потребитель

Пенсионеры Алтая могут получить 2022 рубля от РСХБ

Россельхозбанк продолжает акцию, в рамках которой можно получить 2022 рубля за перевод пенсии в РСХБ. Средства будут перечислены участникам равными частями на протяжении четырех месяцев. С момента старта акции в конце апреля предложением уже воспользовались сотни алтайских пенсионеров. Больше всего оформивших перевод пенсии в РСХБ в рамках данной акции в Республике Алтай г. Горно-Алтайске. На втором месте г. Алейск Алтайского края и с. Шебалино (Республика Алтай). Далее идут сразу шесть территорий: Благовещенка, Шипуново, Волчиха, г. Камень-на-Оби, г. Бийск в Алтайском крае и с. Онгудай в Республике Алтай.

АО "Россельхозбанк"

«Жители Алтайского края и Республики Алтай доверяют нам свои финансы, в том числе и пенсионные перечисления, и мы каждый раз делаем все, чтобы оправдать это доверие. Уверена, что возможность получить вознаграждение за перевод своей пенсии в РСХБ на обслуживание заинтересует наших новых клиентов, а мы, в свою очередь, с радостью обеспечим индивидуальный подход к каждому», — прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского филиала РСХБ.

Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить несколько простых условий:

  • в период с 18 апреля по 15 июля (включительно) оформить карту с тарифным планом «Пенсионный» в Россельхозбанке и заявление на перевод пенсионных выплат на счет, открытый в РСХБ, к которому выпущена карта;
  • до 30 августа (включительно) получить первое зачисление пенсионных выплат на счет, к которому выпущена карта в рамках тарифного плана «Пенсионный» РСХБ, и получать выплаты на счет на протяжении как минимум четырех месяцев;
  • в месяц первого зачисления пенсионных выплат и в течение четырех месяцев подряд совершать минимум одну покупку каждый месяц на любую сумму по любой оплате товара в торговых терминалах или оплачивать товар в интернет-магазинах с использованием карты/реквизитов карты, выпущенной в рамках тарифного плана «Пенсионный».

«Об акции я узнал во время визита в офис банка с супругой. Консультант рассказала ей о такой возможности. Ранее свою пенсию я получал в другом банке. Взвесив все условия, понял, что мне стоит перевести свои перечисления в Россельхозбанк, мы давно с ним знакомы. Плюс к этому и вознаграждение будет не лишним», — говорит новый клиент банка Сергей Шершнев.

Выплаты по акции производятся с 1 мая до 30 декабря на карту, выпущенную в рамках тарифного плана «Пенсионный» Россельхозбанка. Если были выполнены условия акции, то вознаграждение на карту будет начисляться в течение четырех месяцев по 505 рублей 50 копеек, общая сумма составит 2022 рубля.

Акция проводится в период с 18.04.2022 по 30.12.2022 включительно по московскому времени для граждан РФ — физ. лиц., получающих пенсионные выплаты, не имеющих открытых счетов в АО «Россельхозбанк» по состоянию на 18.04.2022 и оформивших перевод пенсионных выплат в АО «Россельхозбанк» на карту с тарифным планом «Пенсионный» (далее — карта), открытую в период с 18.04.2022 по 15.07.2022 включительно. Территория проведения акции — РФ. Период выплаты вознаграждения — с 01.05.2022 по 31.12.2022 включительно по московскому времени. Размер, сроки, условия и порядок получения вознаграждения определены в правилах акции, размещенных по адресу: www.rshb.ru Организатор акции — АО «Россельхозбанк». (местонахождение: 119034, Российская Федерация, г. Москва, Гагаринский пер., д.3) Данная информация не является рекламой, не является офертой. Информация действительна на 11.05.2022 Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». АО «Россельхозбанк». Лицензия ЦБ РФ 3349 (бессрочная).

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