Пенсионеры Алтая могут получить 2022 рубля от РСХБ

Россельхозбанк продолжает акцию, в рамках которой можно получить 2022 рубля за перевод пенсии в РСХБ. Средства будут перечислены участникам равными частями на протяжении четырех месяцев. С момента старта акции в конце апреля предложением уже воспользовались сотни алтайских пенсионеров. Больше всего оформивших перевод пенсии в РСХБ в рамках данной акции в Республике Алтай г. Горно-Алтайске. На втором месте г. Алейск Алтайского края и с. Шебалино (Республика Алтай). Далее идут сразу шесть территорий: Благовещенка, Шипуново, Волчиха, г. Камень-на-Оби, г. Бийск в Алтайском крае и с. Онгудай в Республике Алтай.

«Жители Алтайского края и Республики Алтай доверяют нам свои финансы, в том числе и пенсионные перечисления, и мы каждый раз делаем все, чтобы оправдать это доверие. Уверена, что возможность получить вознаграждение за перевод своей пенсии в РСХБ на обслуживание заинтересует наших новых клиентов, а мы, в свою очередь, с радостью обеспечим индивидуальный подход к каждому», — прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского филиала РСХБ.

Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить несколько простых условий:

в период с 18 апреля по 15 июля ( включительно) оформить карту с тарифным планом «Пенсионный» в Россельхозбанке и заявление на перевод пенсионных выплат на счет , открытый в РСХБ , к которому выпущена карта;

включительно) оформить карту с тарифным планом «Пенсионный» на счет открытый в РСХБ к которому выпущена карта; до 30 августа ( включительно) получить первое зачисление пенсионных выплат на счет , к которому выпущена карта в рамках тарифного плана «Пенсионный» РСХБ , и получать выплаты на счет на протяжении как минимум четырех месяцев;

включительно) получить первое зачисление пенсионных выплат на счет к которому выпущена карта в рамках тарифного плана «Пенсионный» РСХБ и получать выплаты на счет на протяжении как минимум четырех месяцев; в месяц первого зачисления пенсионных выплат и в течение четырех месяцев подряд совершать минимум одну покупку каждый месяц на любую сумму по любой оплате товара в торговых терминалах или оплачивать товар в интернет-магазинах с использованием карты/реквизитов карты , выпущенной в рамках тарифного плана «Пенсионный».

«Об акции я узнал во время визита в офис банка с супругой. Консультант рассказала ей о такой возможности. Ранее свою пенсию я получал в другом банке. Взвесив все условия, понял, что мне стоит перевести свои перечисления в Россельхозбанк, мы давно с ним знакомы. Плюс к этому и вознаграждение будет не лишним», — говорит новый клиент банка Сергей Шершнев.

Выплаты по акции производятся с 1 мая до 30 декабря на карту, выпущенную в рамках тарифного плана «Пенсионный» Россельхозбанка. Если были выполнены условия акции, то вознаграждение на карту будет начисляться в течение четырех месяцев по 505 рублей 50 копеек, общая сумма составит 2022 рубля.