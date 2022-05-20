Пенсионеры Алтая могут получить 2022 рубля от РСХБ

«Жители Алтайского края и Республики Алтай доверяют нам свои финансы, в том числе и пенсионные перечисления, и мы каждый раз делаем все, чтобы оправдать это доверие. Уверена, что возможность получить вознаграждение за перевод своей пенсии в РСХБ на обслуживание заинтересует наших новых клиентов, а мы, в свою очередь, с радостью обеспечим индивидуальный подход к каждому», — прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского филиала РСХБ.
Чтобы принять участие в акции, нужно выполнить несколько простых условий:
- в период с 18 апреля по 15 июля (включительно) оформить карту с тарифным планом «Пенсионный» в Россельхозбанке и заявление на перевод пенсионных выплат на счет, открытый в РСХБ, к которому выпущена карта;
- до 30 августа (включительно) получить первое зачисление пенсионных выплат на счет, к которому выпущена карта в рамках тарифного плана «Пенсионный» РСХБ, и получать выплаты на счет на протяжении как минимум четырех месяцев;
- в месяц первого зачисления пенсионных выплат и в течение четырех месяцев подряд совершать минимум одну покупку каждый месяц на любую сумму по любой оплате товара в торговых терминалах или оплачивать товар в интернет-магазинах с использованием карты/реквизитов карты, выпущенной в рамках тарифного плана «Пенсионный».
«Об акции я узнал во время визита в офис банка с супругой. Консультант рассказала ей о такой возможности. Ранее свою пенсию я получал в другом банке. Взвесив все условия, понял, что мне стоит перевести свои перечисления в Россельхозбанк, мы давно с ним знакомы. Плюс к этому и вознаграждение будет не лишним», — говорит новый клиент банка Сергей Шершнев.
Выплаты по акции производятся с 1 мая до 30 декабря на карту, выпущенную в рамках тарифного плана «Пенсионный» Россельхозбанка. Если были выполнены условия акции, то вознаграждение на карту будет начисляться в течение четырех месяцев по 505 рублей 50 копеек, общая сумма составит 2022 рубля.
Акция проводится в период