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Перед праздниками горожанам напомнили правила пользования канализацией и телефон кол-центра водоканала

«Росводоканал Барнаул» перед длинными новогодними выходными напоминает горожанам о необходимости правильно пользоваться канализацией, чтобы засоры на сетях не испортили праздник. В качестве профилактики образования засоров предприятие регулярно осуществляет промывку сетей. С начала года сотрудниками предприятия устранено 5036 засоров, промыто 337 км сетей.

Промывка сетей.
Промывка сетей.
Источник: «Росводоканал Барнаул»

«В систему водоотведения запрещено сбрасывать строительный мусор, ткань, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы. Соблюдение этих простых правил позволит избежать образования засоров», — напомнил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Автопарк барнаульского водоканала оснащен мощной каналопромывочной техникой, которая выходит на борьбу с засорами. Эти машины позволяют эффективно проводить промывку даже на трубопроводах большого диаметра. Чаще всего такие работы осуществляются на коммуникациях, отводящих стоки от многоэтажных домов.

В праздничные дни в водоканале будут работать 7 линейных и 1 аварийная бригада по водопроводу, 5 линейных и 2 аварийных бригад по канализации. Обратиться в «Росводоканал Барнаул», если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно по круглосуточному номеру кол-центра 500−101.

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