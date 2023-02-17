По городу и по горам. Как взять машину напрокат в Барнауле для маленького путешествия

Если автомобиль для вас — штука, которая нужна, чтобы съездить на отдых два раза в год, то прокат — хороший способ не заботиться о покупке машины. Altapress.ru изучил несколько сайтов фирм-арендодателей и узнал, кому и за сколько тысяч рублей в Барнауле готовы дать покататься.

По каким правилам сдают машины

Основные требования к водителю обычно два: возраст не моложе 22 или 23 лет и водительский стаж от 3 лет (иногда эта планка выше).

Чтобы взять автомобиль напрокат нужен паспорт и водительское удостоверение. Арендодатель попросит залог от 3 тыс. рублей и 100% предоплату за все время проката. Если вернуть машину раньше срока — сделают перерасчет.

Если возврат задерживается более, чем на час, то нужно оплатить дополнительное время проката — у каждой фирмы разные условия. Заплатить придется и если вы выйдете за ежедневный лимит: например, проедете более 400 км.

Машину могут подать по нужному адресу за дополнительную плату. А еще авто сдают чистым и с полным баком и ожидают, что его вернут в том же состоянии. Иначе придется заплатить за недостающий бензин или клининг.

С телефоном в автомобиле. CC0

Если вы собираетесь, например, уступать другу водительское место, то его нужно будет тоже вписать в договор аренды. Часто это расценивают как дополнительную услугу, которую нужно оплатить.

И уж точно придется расстаться с деньгами, если повредите автомобиль, магнитолу или навигатор. Карается арендатор и в случае, когда не может предоставить справку о ДТП. Но если вы попали в аварию из-за третьего лица (конечно, установленного), если есть справка о ДТП, то здесь платить не придется.

Где машины сдают на прокат в Барнауле

С водителем и без

«Автолайн» может сдать авто в прокат от 3 тыс. рублей за два дня.

Фирма может предоставить водителя. С ним поездка из Барнаула в Горно-Алтайск, Белокуриху или к аэропорту Толмачево обойдется в 4,5 тыс. рублей. До Телецкого озера — от 6,5 тыс. рублей.

Автомобиль. открытые источники ( CC0)

В автопарке есть Toyota Camry и Land Cruiser, Nissan X-Trail и другие.

Цена проката в «ГрантАвто» — в среднем от 2 тыс. рублей в сутки. За дополнительные 100 рублей в сутки можно взять детское кресло или GPS-навигатор. В парке есть лишь Hyundai Solaris.

Если задержать авто более чем на час, придется оплатить дополнительные сутки. За мойку могут попросить тысячу рублей.

При превышении суточного пробега 400 км нужно будет платить по пять рублей за каждый следующий километр. Нельзя выезжать за пределы страны.

Неслабые рамки

От 2 тыс. рублей в сутки стоит покататься на машине «АвтоПрокат Энск». В дополнительных услугах, кроме детского кресла и навигатора, здесь есть антирадар. Цена та же — 100 рублей в сутки.

Если возьмете авто сразу на неделю, могут подарить дополнительные сутки. Возрастные ограничения здесь жестче: водитель не должен быть младше 23 лет и водить три года. Или не младше 25 лет со стажем не менее 5 лет, если автомобиль застрахован по КАСКО.

Машина , автомобиль , разбитое стекло. СС0

За каждого другого вписанного в договор аренды водителя нужно будет заплатить 500 рублей.

У фирмы есть два вида суточного лимита пробега — 150 и 500 км. Если превысить его, то за каждый километр нужно заплатить 5 или 15 рублей, в зависимости от выбранного авто.

После сдачи машины залог возвращают не полностью — удерживают тысячу рублей на месяц. Эту сумму отдадут, если не придет штраф ГИБДД.

В автопарке есть Toyota Camry, Kia Optima, Kia Rio, Renaut Duster, Chevrolet Aveo, Nissan Almera, Volkswagen Polo и несколько Hyundai: Santa Fe, Creta, Grand Starex. В них можно отправиться в путешествие только по Сибирскому федеральному округу.

Автомобиль. Скорость. открытые источники ( CC0)

Не для растяп

Стоимость аренды автомобилей в Cardvor одна из самых низких в городе — от 1 тыс. рублей за сутки. Арендодатели требуют, чтобы водитель был не младше 23 лет.

Если задержать автомобиль до 6 часов, попросят оплатить по 10% от суточной стоимости за каждый час. Не возвращаете дольше — потребуют стоимость дополнительного дня. А если еще и не предупреждать о задержке, то оплату возьмут в двойном размере.

Автопарк состоит из Haval F7, Kia Seltos, Mitsubishi Outlander, Nissan Terrano, Hyundai Creta и Elantra, Toyota Camry, Kia Rio X line, Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault SR. На них можно свободно передвигаться по краю и республике. На сайте проката подчеркивают, что курить в авто запрещено.

Еще арендатор понесет материальную ответственность, если нанес ущерб автомобилю пьяным, передал его человеку, не указанному в договоре аренды. И придется купить машину, если ее угнали вместе с ключами и документами.