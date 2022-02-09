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Потребитель

Почему надо брать чеки на кассах и в банкоматах, рассказала эксперт

Лучше забирать чеки после покупок в магазинах и получения денег в банкоматах в целях дальнейшей гарантии прав потребителя, заявила доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина, пишет «Прайм».

Банкомат.
Банкомат.
СС0

По словам специалиста, бумажные чеки являются полезными в ряде ситуаций.

«Чек — это, в первую очередь, доказательство совершенной покупки, доказательство того, что сделка „купли-продажи“ успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар», — сказала Касаткина.

Вернуть товар магазину можно и без чека, однако процедура будет долгой из-за необходимости сверять транзакции продавца при поисках платежа клиента.

При этом Касаткина посоветовала быть внимательными с чеками от банкоматов. При распечатке на них могут быть отображены персональные данные держателей карт. К подобным сведениям относятся последние цифры карты и номер мобильного, пишет Газета.Ru.

В случае, если чек окажется у мошенников, полученные данные могут быть использованы для попытки кражи сбережений.

Между тем жительницу Барнаула спасло от мошенников отсутствие QR-кода.

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