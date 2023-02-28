Подведены итоги юбилейного конкурса от Барнаульского пивоваренного завода. Узнай, кто выиграл главный приз

Как и обещали, подводим итоги викторины, которую altapress.ru проводил совместно с Барнаульским пивоваренным заводом. Из всех участников мы выбрали первых трех победителей, набравших максимальное количество правильных ответов.

Итак, вкусные призы от БПЗ достаются Дмитрию Речкунову, Сергею Лутаенко и Евгении Распоповой. Они получают пиво «Вобла безалкогольное», лимонад Good stripes и Cola zero.

Призы от Барнаульского пивоваренного завода. Фото: Барнаульский пивоваренный завод. Призы от Барнаульского пивоваренного завода. Фото: Барнаульский пивоваренный завод. Призы от Барнаульского пивоваренного завода. Фото: Барнаульский пивоваренный завод.

Со всеми победителями мы обязательно свяжемся и расскажем, как забрать подарки.

Напомним, 22 февраля 2023 года Барнаульский пивоваренный завод отметил свое 45-летие. Еще раз поздравляем предприятие и всех его сотрудников с этой знаменательной датой!