Подведены итоги юбилейного конкурса от Барнаульского пивоваренного завода. Узнай, кто выиграл главный приз

Итак, вкусные призы от БПЗ достаются Дмитрию Речкунову, Сергею Лутаенко и Евгении Распоповой. Они получают пиво «Вобла безалкогольное», лимонад Good stripes и Cola zero.
Призы от Барнаульского пивоваренного завода.
Фото: Барнаульский пивоваренный завод.
Призы от Барнаульского пивоваренного завода.
Фото: Барнаульский пивоваренный завод.
Призы от Барнаульского пивоваренного завода.
Фото: Барнаульский пивоваренный завод.
Со всеми победителями мы обязательно свяжемся и расскажем, как забрать подарки.
Напомним, 22 февраля 2023 года Барнаульский пивоваренный завод отметил свое 45-летие. Еще раз поздравляем предприятие и всех его сотрудников с этой знаменательной датой!