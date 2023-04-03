Польза музыки для психического здоровья

Мы все знаем, что музыка влияет на наше настроение. Возможно, вы решаете скачать новинки музыки , когда вам нужно кого-нибудь подбодрить. Или, может быть, у вас есть мощная песня, которая заряжает вас энергией всякий раз, когда у вас важная встреча или собеседование при приёме на работу.

Но музыка может пойти даже дальше, чем просто придать вам более позитивный настрой. Это также отличный способ поддержать свою умственную форму. Назовём четыре способа, как музыка может улучшить ваше психическое здоровье.

Музыка помогает регулировать ваше настроение

Когда вы слушаете музыку, уровень гормона стресса кортизола падает. Это также повышает уровень дофамина, гормона радости, который может помочь поднять ваше настроение.

Часть мозга, называемая миндалевидным телом, отвечает за обработку музыки. Это также центр нашего настроения и эмоций. Вот почему прослушивание оптимистичной музыки может помочь вам настроиться более позитивно.

Таким образом, если вы будете регулярно слушать музыку весёлую и энергичную, то это может помочь регулировать химический состав вашего мозга. Такая музыка может помочь вам поддерживать большее умственное и эмоциональное равновесие.

Музыка уменьшает стресс

Регулирование уровня кортизола с помощью музыки может помочь снять стресс и заставить вас чувствовать себя более уверенно.

Существуют различные типы стресса, включая острый стресс и хронический стресс. В зависимости от ситуации определённое количество острого стресса может быть полезным, поскольку это помогает вам справиться с насущной проблемой.

Стресс становится проблемой, когда он становится хроническим. Хронический стресс вызывает гормональный дисбаланс. Это может привести к головным болям, бессоннице и другим физическим симптомам.

Решив регулярно слушать новые песни, вы сможете снять острый стресс, что предотвратит его превращение в хронический.

Музыка снимает тревогу и депрессию

Тревогой страдают около 40 миллионов взрослых в США. Около половины из них также страдают от депрессии. Если вы один из них, возможно, вам стоит рассмотреть возможность добавления музыки в качестве дополнения к любым медицинским процедурам, назначенным вашим врачом.

Это происходит потому, что при прослушивании музыки высвобождается дофамин. Это гормон, который активирует центры радости и удовольствия вашего мозга. Регулярная доза дофамина может помочь облегчить симптомы депрессии и тревоги.

Музыка может повысить вашу мотивацию

В одном исследовании исследователи хотели проверить влияние музыки на уровень мотивации велосипедистов на статичных велосипедах. Для этого они изменили темп музыки без ведома участников.

Когда они увеличили темп на 10%, производительность велосипедистов возросла с точки зрения расстояния, скорости вращения педалей и прилагаемой мощности. Уменьшение скорости воспроизведения музыки на 10% привело к противоположному эффекту. Это говорит о том, что музыка в более высоком темпе повышала их мотивацию.