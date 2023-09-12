12 сентября
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Потребитель

Правда ли, что в 2023 году никому не назначают пенсии по старости и как будет в 2024-м

Согласно графику пенсионной реформы, утвержденному пять лет назад, в 2023 году страховую пенсию по старости не назначают почти никому - кроме отдельных категорий граждан. Рассказываем о том, как так получилось, кому положена пенсия по старости в 2024-м и когда смогут выйти на заслуженный отдых те, кто не накопил необходимые пенсионные коэффициенты и страховой стаж.

Пенсионер. Расчет пенсии.
Пенсионер. Расчет пенсии.
unsplash.com
1
Итак, почему в 2023 году не назначаются пенсии по старости?

Это связано с постепенным повышением пенсионного возраста: в 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 - для мужчин.

По графику пенсионный возраст для получения страховой пенсии по старости (самого распространенного вида пенсионного обеспечения) ежегодно увеличивали на полгода.

А после 2022 года возраст стал увеличиваться уже на год. И в 2023-м просто не нашлось возрастной группы, имеющей право на страховую пенсию по старости, объяснил РБК. То же самое произойдет в 2025 и 2027 годах. Для понимания: в дореформенном 2018 году было назначено 36 тысяч новых пенсий.

Тем не менее, и в 2023 году есть категории граждан, которые смогут оформить пенсию по старости - об этом ниже.

Женщины - график повышения пенсионного возраста.
Женщины - график повышения пенсионного возраста.
Социальный фонд России.
Мужчины - график повышения пенсионного возраста.
Мужчины - график повышения пенсионного возраста.
Социальный фонд России.
2
А какая возрастная группа выйдет на пенсию в 2024 году?

На страховую пенсию по старости в следующем году вправе претендовать мужчины в возрасте 63 лет и женщины в 58.

Но одного возраста недостаточно: нужно накопить как минимум 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионных коэффициентов (их еще называют баллами), уточняет правовая база «Консультант плюс».

Вопросы о пенсионном обеспечении можно задать 14 сентября - на страничке во ВКонтакте алтайского Социального фонда. Прямой эфир начнется в 11:00.

Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Altapress.ru
3
Можно ли узнать размер своей будущей пенсии?

Попробовать узнать можно. Соцфонд приводит формулу расчета страховой пенсии по старости (подробности - здесь).

Страховая пенсия = (количество ваших пенсионных коэффициентов х стоимость 1 коэффициента) + фиксированная часть.

Впрочем, возможно, точную информацию о составляющих этой формулы вы пока не найдете. На «госуслугах» есть пенсионный калькулятор (его легко найти через «поиск») - он поможет спрогнозировать размер своей будущей пенсии.

Социальный фонд РФ в Алтайском крае,
Социальный фонд РФ в Алтайском крае,
Altapress.ru
4
Где можно получить информацию о своем стаже и накопленных коэффициентах?

Выписку с информацией о стаже, пенсионных коэффициентах и отчислениях взносов на пенсию можно получить в клиентских службах Соцфонда, в МФЦ и в личном кабинете на «госуслугах» (в разделе «Пособия, пенсия, льготы»), что проще всего.

«Сервис показывает стаж и пенсионные коэффициенты, сформированные по сведениям от работодателей», – отметила управляющий отделения СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Не забывайте, что страховой стаж, который учитывают при назначении и расчете пенсий, включает периоды работы, в которые ваши работодатели уплачивали за вас взносы в Пенсионный (Социальный) фонд. Кроме этого, в него включаются и другие важные периоды - например, уход за ребенком.

Деньги, пенсионное удостоверение.
Деньги, пенсионное удостоверение.
Altapress.ru
5
Что с социальной пенсией - ее тоже назначают позже, чем до реформы?

Да, конечно, позже. Социальную пенсию по старости россияне получают, если не накопили нужное количество коэффициентов и не заработали страховой стаж. Это бывает, когда они не работают официально, получают черную или серую зарплату, а работодатель не отчисляет взносы в Пенсионный (а ныне Социальный) фонд.

Назначают социальную пенсию по старости на пять лет позже, чем обычную. И платят ее только неработающим. Вот возраст выхода на социальную пенсию по старости для мужчин и женщин, опубликованный на «Госуслугах».

  • 2022 год — 66 лет и 6 месяцев (мужчины) и 61 год и 6 месяцев (женщины)
  • 2024 год — 68 лет и 63 года
  • 2026 год — 69 лет и 64 года
  • 2028 год и позже — 70 и 65 лет

Обратите внимание: 2023 год для назначения социальных пенсий тоже пропущен. Для справки: в Алтайском крае социальную пенсию по старости получают, по данным на 1 апреля, 74,7 тыс. А обычную страховую пенсию по старости получают 583,8 тыс.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
unsplash.com
6
Кто все-таки смог получить пенсию по старости в 2023 году?

Выйти на пенсию смогли (и еще смогут в оставшиеся месяцы года) те, кто имел на это право до 2023 года, но откладывал решение, рассчитывая на повышенные выплаты.

Кроме того, уйти на заслуженный отдых смогли те, кто имеет право на досрочную пенсию. При этом есть определенные требования, которым надо соответствовать, чтобы пенсия была назначена. Уточнить свое право на досрочный заслуженный отдых можно по телефону:

8 (800) 100-00-01 (это региональный контактный центр Социального фонда, звонок бесплатный).

Многодетная семья.
Многодетная семья.
Фото: ru.freepik.com, автор bearfotos.
7
Приведите примеры тех, кто имеет право на досрочную пенсию.

Вот какой перечень досрочников приводит Социальный фонд.

  • лица, имеющие стаж на соответствующих видах работ и стаж работы в северных регионах;
  • мужчины 1961 г.р. и женщины 1966 г.р., выработавшие страховой стаж продолжительностью 42 года и 37 лет и не реализовавшие право на досрочную пенсию в 2022 году (но не ранее достижения 60 лет для мужчин и 55 для женщин);
  • женщины: 1973 года рождения, родившие пятерых и более детей; 1967 года рождения, родившие четверых детей; 1966 года рождения, родившие троих детей;
  • родители инвалидов с детства: мужчины 1968 г.р. и женщины 1973 г.р., опекуны инвалидов с детства (лица, являвшиеся опекунами инвалидов с детства);
  • женщины 1973 г.р., родившие двух и более детей и имеющие стаж работы в северном регионе.

Кроме того, право на досрочную пенсию есть и у безработных предпенсионного возраста, педагогов и медиков - при соблюдении определенных условий.

И жители края действительно выходили в 2023 году на заслуженный отдых раньше общеустановленного возраста. Вот один из примеров отделения Соцфонда по Алтайскому краю:

«В 2023 году на досрочную пенсию по основанию «длительный стаж» вышли 109 жителей Алтайского края. Из них 29 женщин со страховым стажем более 37 лет и 80 мужчин, имеющих стаж свыше 42 лет» (данные за первое полугодие).

Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Altapress.ru
8
Каковы последствия повышения пенсионного возраста для общества?

Главное следствие для общества - сокращение количества пенсионеров и увеличение количества людей трудоспособного возраста. Сокращение продолжается с 2019 года, и altapress.ru не раз писал, почему (читайте, например, здесь).

Если коротко - то приток количества новых пенсионеров не покрывает убыль - то есть смертность. Во время пандемии сокращение ускорилось из-за повышенной смертности от ковида и его последствий.

В Алтайском крае на 1 января 2019 года на учете в Пенсионном фонде стояло 766,2 тыс. человек. Спустя четыре года, на 1 января 2023 года - 713,4 тыс. (в Социальном фонде). На 1 апреля 2023 года - уже 707,9 тыс.

То есть с начала реформы количество пенсионеров сократилось на 58,3 тыс. В целом по России за первое полугодие 2023 года пенсионеров стало меньше на 404,2 тыс. человек, приводит данные Социального фонда РБК.

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