Правительство обязало использовать российское ПО в системе бронирования авиабилетов

«Исключительные права на АИС ОВП (автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок) должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством», — отмечают в сообщении.
Система и ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа.
Серверы и обслуживание
Обслуживание АИС ОВП должны будут вести только российские организации. Их серверы и базы данных будут размещены только в России, указывает Газета.Ru.
Дата и поручение
Требования начнут действовать с 30 октября. Работа ведется по поручению президента.
Ранее на российском софте не удалось запустить «Правосудие».