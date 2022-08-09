10 августа
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Правительство обязало использовать российское ПО в системе бронирования авиабилетов

Правительство России обязало использовать отечественное ПО в системе бронирования авиабилетов, сообщает пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале.

Компьютер.
Компьютер.
СС0

«Исключительные права на АИС ОВП (автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок) должны принадлежать либо государству, либо организации, среди учредителей и руководителей которой нет иностранцев или россиян с двойным гражданством», — отмечают в сообщении.

Система и ее элементы не должны иметь функций принудительного обновления и управления из-за рубежа.

Серверы и обслуживание

Обслуживание АИС ОВП должны будут вести только российские организации. Их серверы и базы данных будут размещены только в России, указывает Газета.Ru.

Дата и поручение

Требования начнут действовать с 30 октября. Работа ведется по поручению президента.

Ранее на российском софте не удалось запустить «Правосудие».

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