17 марта
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Потребитель

Приостановлены поставки ботокса и филлеров в Россию

Американская биофармацевтическая компания AbbVie приостановила поставки в Россию самых популярных средств в российской эстетической медицине — ботокса и филлеров.

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная.
СС0

На такой шаг организация пошла из-за ситуации на Украине. При этом она пока не будет начинать новых клинических исследований и приостанавливает набор участников в текущие испытания в России и на Украине.

Пациенты, уже включившиеся в проводимые исследования, продолжат получать препараты, пишет «Коммерсант».

Если ботоксу можно найти замену за счет локальных производителей, то альтернативы филлерам практически нет.

По некоторыми данным, о полной приостановке поставок ботокса речи не идет — ботулинотерапия применяется также в урологии и неврологии, а AbbVie заявила, что продолжит обеспечение пациентов лекарствами в России, указывает bfm.ru.

Цифры

Продажи ботокса принесли AbbVie в 2021 году в мировых масштабах 1,42 млрд долларов, филлеров Juvederm — 658 млн долларов.

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