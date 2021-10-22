На Старом мосту «включили» интернет

МТС первой из операторов обеспечила «ковровое» покрытие вдоль участка железной дороги и автотрассы от Барнаула до Новоалтайска. Это позволит сделать передвижение по дорогам более комфортным и безопасным, а также подготовить объекты придорожной инфраструктуры к цифровизации.

Новые базовые станции LTE появились, в частности, на выезде из Барнаула вблизи Старого моста, у Гребного канала, в селе Присягино и на станции Развилка. Водители смогут пользоваться навигаторами и привычными онлайн-сервисами, а пассажиры — слушать музыку в режиме онлайн и общаться в социальных сетях.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

Ранее МТС улучшила покрытие сети LTE вдоль автотрассы, ведущей к самым популярным местам отдыха в Алтайском крае — озеру Яровому и Заявьяловским озерам. Проект был реализован в начале летнего туристического сезона.