На Старом мосту «включили» интернет

Новые базовые станции LTE появились, в частности, на выезде из Барнаула вблизи Старого моста, у Гребного канала, в селе Присягино и на станции Развилка. Водители смогут пользоваться навигаторами и привычными онлайн-сервисами, а пассажиры — слушать музыку в режиме онлайн и общаться в социальных сетях.
Ранее МТС улучшила покрытие сети LTE вдоль автотрассы, ведущей к самым популярным местам отдыха в Алтайском крае — озеру Яровому и Заявьяловским озерам. Проект был реализован в начале летнего туристического сезона.
«В этом году мы ведем активное строительство сети „четвертого поколения“ вдоль автомобильных и железнодорожных трасс Алтайского края. С помощью высокоскоростного интернета власти смогут внедрять инновационные решения, которые помогут сделать трассу более безопасной — например, системы умного видеонаблюдения или умного уличного освещения. А туристы теперь без труда смогут пользоваться навигаторами, онлайн-гидами и социальными сетями. Кроме того, жители придорожных сел и деревень получили доступ к сети LTE, что позволит им пользоваться различными онлайн-сервисами — от госуслуг и записи к врачам, до онлайн-кинотеатров и удаленной работы», — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.