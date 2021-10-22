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На Старом мосту «включили» интернет

Высокоскоростной мобильный интернет появился на трассе Барнаул-Новоалтайск

МТС первой из операторов обеспечила «ковровое» покрытие вдоль участка железной дороги и автотрассы от Барнаула до Новоалтайска. Это позволит сделать передвижение по дорогам более комфортным и безопасным, а также подготовить объекты придорожной инфраструктуры к цифровизации.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост.
В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост.
Анна Зайкова.

Новые базовые станции LTE появились, в частности, на выезде из Барнаула вблизи Старого моста, у Гребного канала, в селе Присягино и на станции Развилка. Водители смогут пользоваться навигаторами и привычными онлайн-сервисами, а пассажиры — слушать музыку в режиме онлайн и общаться в социальных сетях.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост.
В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост.
Анна Зайкова.
В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост.
В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост.
Анна Зайкова.
В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост.
В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост.
Анна Зайкова.

Ранее МТС улучшила покрытие сети LTE вдоль автотрассы, ведущей к самым популярным местам отдыха в Алтайском крае — озеру Яровому и Заявьяловским озерам. Проект был реализован в начале летнего туристического сезона.

«В этом году мы ведем активное строительство сети „четвертого поколения“ вдоль автомобильных и железнодорожных трасс Алтайского края. С помощью высокоскоростного интернета власти смогут внедрять инновационные решения, которые помогут сделать трассу более безопасной — например, системы умного видеонаблюдения или умного уличного освещения. А туристы теперь без труда смогут пользоваться навигаторами, онлайн-гидами и социальными сетями. Кроме того, жители придорожных сел и деревень получили доступ к сети LTE, что позволит им пользоваться различными онлайн-сервисами — от госуслуг и записи к врачам, до онлайн-кинотеатров и удаленной работы», — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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