Разбор. На чем теперь заработать в банке, что с кредитами и как быть, если проблемы страны стали вашими

1 В стране отменили налог на добавленную стоимость на золотые слитки. Что это дает?

В самом деле, отменен НДС при покупке золотых слитков, причем норма вступает в силу 1 марта. Теперь слитки могу стать альтернативой вложениям в валюту. И вот почему.

Покупать слитки можно было давно — их продают многие банки. Проблема была в одном: при их покупке в цену включали налог на добавленную стоимость — то есть 20%. А вот продавали подорожавшие слитки уже без НДС (за минусом 20%). Чтобы заработать, надо было дождаться роста цены больше чем на 20%.

И вот теперь эта проблема ушла. Впрочем, banki.ru напоминают: от налога на доходы физлиц никто не освободил — 13% с разницы между ценой покупки и продажи. Этот налог НЕ нужно платить в одном случае: если вы владеете слитком больше трех лет.

Кстати, по данным экономиста Владислава Иноземцева, в резервах Центробанка более 2,3 тыс. тонн золота аж на 145,4 млрд долларов.