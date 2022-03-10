Разбор. На чем теперь заработать в банке, что с кредитами и как быть, если проблемы страны стали вашими

В самом деле, отменен НДС при покупке золотых слитков, причем норма вступает в силу 1 марта. Теперь слитки могу стать альтернативой вложениям в валюту. И вот почему.
Покупать слитки можно было давно — их продают многие банки. Проблема была в одном: при их покупке в цену включали налог на добавленную стоимость — то есть 20%. А вот продавали подорожавшие слитки уже без НДС (за минусом 20%). Чтобы заработать, надо было дождаться роста цены больше чем на 20%.
И вот теперь эта проблема ушла. Впрочем, banki.ru напоминают: от налога на доходы физлиц никто не освободил — 13% с разницы между ценой покупки и продажи. Этот налог НЕ нужно платить в одном случае: если вы владеете слитком больше трех лет.
Кстати, по данным экономиста Владислава Иноземцева, в резервах Центробанка более 2,3 тыс. тонн золота аж на 145,4 млрд долларов.
В конце февраля банки намного подняли ставки по вкладам — до 20−21% годовых (а некоторые даже до 24−25%), хотя еще недавно это было 6−7%, редко больше. Причем теперь самые высокие ставки — по вкладам на короткие сроки: 1−3 месяца.
Предполагалось, что это привлечет деньги вкладчиков, снимет инфляционное давление на экономику и обеспечит банки ресурсами для кредитования. Ожидания оправдались.
Так, ВТБ сообщил, что только за первые три дня после повышения ставок новые вклады открыли на 900 млрд рублей. В этом банке даже советуют открывать такие вклады всем, у кого есть ипотека, и гасить процентными доходами часть платежей.
А вот убережет ли такой вклад деньги от инфляции, зависит от инфляции. Разные эксперты осторожно прогнозируют, что в 2022 году она достигнет 20−30%.
Такая мысль обсуждалась в правительстве. Но на практике банки этого не делают — по крайней мере, altapress.ru примеров найти не удалось.
Поэтому вкладчики закрывают старые вклады (несмотря на то, что при досрочном расторжении договора банк, как правило, пересчитывает ставку и вы теряете доход) — ну и открывают новые, по увеличенной ставке. Если у вас есть онлайн-банк, сделать это можно в пару кликов.
Деньги клиентов на счетах, которые привязаны к картам Visa и MasterCard, сохранены и доступны людям в полном объеме. После истечения срока действия карт Visa и MasterCard можно получить карту «Мир», пояснили в отделении по Алтайскому краю Сибирского ГУ Банка России.
Картами Visa и MasterCard, выпущенными российскими банками, можно пользоваться внутри России, пока не истечет срок их действия:
Можно расплачиваться за покупки, в том числе в российских интернет-магазинах, совершать переводы, снимать наличные и т.д. Все платежные операции по этим картами обрабатываются внутри России — в Национальной системе платежных карт.
Раз карты Visa и MasterCard за рубежом не работают — надо искать альтернативу. Она как бы есть. За границей можно использовать карту «Мир"-UnionPay (китайская платежная система). Внутри страны она будет действовать как «Мир», за границей — как UnionPay. Такая карта принимается в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay, — от Финляндии до США.
Но надо иметь в виду, что о широком выпуске таких карт пока только заявлено. «Фонтанка.ру» выяснила, что получить ее трудно — их просто мало, а в некоторых банках предлагают годовой платеж за обслуживание до 5 тыс. рублей.
Как уже сообщал altapress.ru, некоторые страны карту «Мир» по-прежнему принимают: Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия.
До последнего времени семейная ипотека выдавалась под 6,5%, льготная — под 7% годовых. Это программы, которые поддерживает государство, и при этом банки могли устанавливать и более низкие ставки — на семейную меньше 5%, на льготную — менее 6%.
По собственным, не государственным, банковским программам ставки были выше. Но 28 февраля Центробанк поднял свою ключевую ставку до 20%. А она прямо влияет на ипотечные проценты.
И банки пообещали: какая ставка записана в договоре (заключенном до 28 февраля), такая и останется. А вот с новыми ипотечными кредитами ситуация сложнее.
Программы семейной и льготной ипотек сохраняются — по ним ставки пока не изменились. Правда, как выяснил «Коммерсантъ», в 10 крупнейших банках решения по выдаче принимают долго и не торопятся одобрять или не одобрять заявки.
Ставки по другим, не государственный, банковским программам подскочили: например, в ВТБ до 23%, в Сбере до 19%, в банке «Открытие» — до 15,69% (плюс-минус). Для сравнения: средние ставки по ипотеке в Алтайском крае осенью 2021 года составляли 7,83%. Новые условия сделали ипотеку недоступной для многих.
В Госдуме хотят продлить льготные ипотечные программы, но решение еще не принято — в СМИ сообщалось, что ставка может возрасти до 12% годовых. Или же, наоборот, уменьшиться до 5%. В общем, следите за новостями. Что будет со ставками по ипотеке без господдержки, неясно. Если ключевая ставка вновь увеличится, подорожает и ипотека.
Если потеряли работу или вам снизили зарплату, не молчите и сразу сообщайте в банк. Банки, микрофинансовые организации и другие кредиторы обязаны предоставить каникулы людям, у которых доходы упали из-за санкций не меньше чем на 30%. Отсрочку могут выдавать на срок до полугода. А кредитный договор должен быть заключен до 1 марта 2022 года.
Падение доходов на 30 и более процентов надо подтвердить — например, предоставить банку больничный, справку о доходах или о регистрации на бирже труда, рассказывает «Финкультура».
При этом установлены лимиты: размер потребительского кредита должен быть не более 250 тыс. рублей, ипотечного — от 2 до 4,5 млн рублей в зависимости от региона, автокредита — 600 тыс. Лимит для кредитных карт — до 100 тыс.
Но имейте в виду: во время каникул банк или МФО не будет начислять штрафы за просроченные платежи, но проценты на сумму кредита или займа начислит все равно — просто их нужно будет заплатить позднее.