«Репутация дороже»: директор алтайского колбасного завода пригрозил торговым сетям

Специалисты мясного и молочного заводов «Брюкке» из Немецкого национального района будут проверять наценки сетей на свою продукцию. Директор комплекса предприятий Петр Боос сообщил: если она окажется выше 40%, с такими магазина они работать не будут.

По словам Бооса, «Брюкке» пока не поднимало цены на свою продукцию, но, вероятнее всего, это придется сделать.

«Цены диктует рынок, а на нем работают разные игроки. Добросовестные производители повышают их так, чтобы просто не оказаться в убытках. К примеру, до сих пор „Брюкке“ ни на копейку не повышала стоимость своей продукции, между тем одна из ведущих торговых сетей реализует наши товары в два раза дороже. Я поручил своим специалистам лично проверять, на сколько процентов магазины делают накрутки. Если узнаю, что на 40%, то с ними работать больше не будем. Репутация дороже», — сообщил бизнесмен «Алтайской правде».

Он полагает, что еще одна проблема — это искусственный ажиотаж, который создают сами покупатели: «Нужно разъяснять жителям, что не нужно опустошать полки в магазинах».

Что выпускает «Брюкке»

На сегодняшний день «Брюкке» представляет собой целый комплекс предприятий по переработке сельхозпродукции — мясокомбинат, маслосырзавод и мельница располагаются в Немецком национальном районе.

В 2021 году сельхозпредприятие «Брюкке» запустило вторую в крае роботизированную молочную ферму, рассчитанную на 145 голов скота. Стоимость оборудования составила 40 млн рублей.

Продукция «Брюкке» Из архива редакции

Свои сыры и колбасную продукцию «Брюкке» позиционируют как экологически чистую. Розничная цена у них одна из самых высоких в Алтайском крае.