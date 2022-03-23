23 марта
﻿
Потребитель

«Репутация дороже»: директор алтайского колбасного завода пригрозил торговым сетям

Специалисты мясного и молочного заводов «Брюкке» из Немецкого национального района будут проверять наценки сетей на свою продукцию. Директор комплекса предприятий Петр Боос сообщил: если она окажется выше 40%, с такими магазина они работать не будут.

Колбаса.
Колбаса.
СС0

По словам Бооса, «Брюкке» пока не поднимало цены на свою продукцию, но, вероятнее всего, это придется сделать.

«Цены диктует рынок, а на нем работают разные игроки. Добросовестные производители повышают их так, чтобы просто не оказаться в убытках. К примеру, до сих пор „Брюкке“ ни на копейку не повышала стоимость своей продукции, между тем одна из ведущих торговых сетей реализует наши товары в два раза дороже. Я поручил своим специалистам лично проверять, на сколько процентов магазины делают накрутки. Если узнаю, что на 40%, то с ними работать больше не будем. Репутация дороже», — сообщил бизнесмен «Алтайской правде».

Он полагает, что еще одна проблема — это искусственный ажиотаж, который создают сами покупатели: «Нужно разъяснять жителям, что не нужно опустошать полки в магазинах».

Что выпускает «Брюкке»

На сегодняшний день «Брюкке» представляет собой целый комплекс предприятий по переработке сельхозпродукции — мясокомбинат, маслосырзавод и мельница располагаются в Немецком национальном районе.

В 2021 году сельхозпредприятие «Брюкке» запустило вторую в крае роботизированную молочную ферму, рассчитанную на 145 голов скота. Стоимость оборудования составила 40 млн рублей.

Продукция &quot;Брюкке&quot;
Продукция «Брюкке»
Из архива редакции

Свои сыры и колбасную продукцию «Брюкке» позиционируют как экологически чистую. Розничная цена у них одна из самых высоких в Алтайском крае.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость