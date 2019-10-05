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5 октября 11°C

Роскачество проверило безопасность лапши быстрого приготовления

Специалисты исследовали качество и безопасность лапши быстрого приготовления самых популярных марок. Результаты исследования опубликованы на сайте Роскачества.

Лапша.
Лапша.
СС0

По результатам исследования ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества, отмечают специалисты. Более того, в одном из видов («Скоровар») нашли превышение допустимого уровня охратоксина, А (микотоксин из группы охратоксинов, продуцируемый микроскопическими плесневыми грибами родов Aspergillus и Penicillium). Он представляет угрозу для здоровья и жизни человека из-за своей токсичности и потенциальной канцерогенности.

Пестициды

Эксперты исследовали лапшу на наличие в ней пестицидов и регулятора роста растений. Их следы нашли в лапше «Биг Ланч», а также в «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена».

Соль

В продукции 12 торговых марок массовая доля соли (в готовом продукте) не соответствует опережающему стандарту Роскачества. Но есть и такая, которая соответствует: «Анаком», «Доширак», «Красная цена», «Лаззат», «Петра».

Мука

Отчасти подтвердились опасения потребителей относительно качества сырья. Производители используют муку высшего сорта, при этом в лапше некоторых торговых марок обнаружены следы пестицидов, регулятора роста растений и микотоксинов. Это говорит о том, что на производстве недостаточно тщательный входной контроль сырья. Или о неправильном хранении во время транспортировки или в магазине (когда возникают условия для грибкового поражения).

Лапша.
Лапша.
СС0

Глутамат

Глутамата натрия в лапше не так много, как принято считать. Больше всего глутамата было в продукте BigBon, меньше всего — в лапше «Каждый день».

Соя

Не подтвердились страхи о том, что производители используют сою, но не указывают ее в составе. Все, кто добавил в продукт соевый белок, указали его.

Масло

В ходе исследования выяснилось, что в некоторых продуктах кислотное число жира не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества. При этом показатели перекисного числа жира в продукции всех торговых марок соответствуют требованиям данного стандарта. Таким образом, эксперты не могут утверждать, что производители использовали некачественное масло.

Синтетика

В лапше не были обнаружены синтетические красители.

Мясо

Не подтвердились опасения потребителей, что все производители лапши быстрого приготовления только заявляют о наличии в их продукте мяса, а на самом деле его в нем нет. Семь производителей заявили, что их продукт содержит либо мясо курицы, либо куриный фарш в порошкообразном виде.

В продукции шести торговых марок подтвердилось наличие курицы и куриного фарша: «Анаком», «Биг Ланч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», BigBon. Не оказалось заявленной в составе курицы только в лапше «Первая цена».

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