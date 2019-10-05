Роскачество проверило безопасность лапши быстрого приготовления

По результатам исследования ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества, отмечают специалисты. Более того, в одном из видов («Скоровар») нашли превышение допустимого уровня охратоксина, А (микотоксин из группы охратоксинов, продуцируемый микроскопическими плесневыми грибами родов Aspergillus и Penicillium). Он представляет угрозу для здоровья и жизни человека из-за своей токсичности и потенциальной канцерогенности.

Пестициды

Эксперты исследовали лапшу на наличие в ней пестицидов и регулятора роста растений. Их следы нашли в лапше «Биг Ланч», а также в «Золотистая жатва», «Роллтон», «Моя цена».

Соль

В продукции 12 торговых марок массовая доля соли (в готовом продукте) не соответствует опережающему стандарту Роскачества. Но есть и такая, которая соответствует: «Анаком», «Доширак», «Красная цена», «Лаззат», «Петра».

Мука

Отчасти подтвердились опасения потребителей относительно качества сырья. Производители используют муку высшего сорта, при этом в лапше некоторых торговых марок обнаружены следы пестицидов, регулятора роста растений и микотоксинов. Это говорит о том, что на производстве недостаточно тщательный входной контроль сырья. Или о неправильном хранении во время транспортировки или в магазине (когда возникают условия для грибкового поражения).

Лапша. СС0

Глутамат

Глутамата натрия в лапше не так много, как принято считать. Больше всего глутамата было в продукте BigBon, меньше всего — в лапше «Каждый день».

Соя

Не подтвердились страхи о том, что производители используют сою, но не указывают ее в составе. Все, кто добавил в продукт соевый белок, указали его.

Масло

В ходе исследования выяснилось, что в некоторых продуктах кислотное число жира не соответствует требованиям опережающего стандарта Роскачества. При этом показатели перекисного числа жира в продукции всех торговых марок соответствуют требованиям данного стандарта. Таким образом, эксперты не могут утверждать, что производители использовали некачественное масло.

Синтетика

В лапше не были обнаружены синтетические красители.

Мясо

Не подтвердились опасения потребителей, что все производители лапши быстрого приготовления только заявляют о наличии в их продукте мяса, а на самом деле его в нем нет. Семь производителей заявили, что их продукт содержит либо мясо курицы, либо куриный фарш в порошкообразном виде.

В продукции шести торговых марок подтвердилось наличие курицы и куриного фарша: «Анаком», «Биг Ланч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», BigBon. Не оказалось заявленной в составе курицы только в лапше «Первая цена».