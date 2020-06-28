Роскачество рассказало, как выбирать шашлык

Роскачество рекомендуют прежде всего выбирать известный завод-изготовитель. «На этикетке должна быть полная информация о шашлыке и его изготовителе. Обратите внимание на состав продукта: он должен быть максимально простым, как если бы вы мариновали шашлык сами в домашних условиях», — говорит доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.

На этикетке также должна быть указана категория мяса. Мясной полуфабрикат категории, А и Б — шашлык постный с низким содержанием жировой и соединительной тканей.

Категории Г и Д — с высоким содержанием жира и соединительной ткани, его биологическая ценность ниже. В таком мясе, отмечают специалисты, ниже «содержание полноценного белка, незаменимых аминокислот, а также витаминов группы В, железа и цинка».

Шашлык. pixabay.com

Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник, то не стоит выбирать шашлык в «белых» соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается.

При покупке советуют обращать внимание на размер и массу кусочков: они должны быть однородны, чтобы шашлык равномерно доходил до готовности. Также важно, чтобы структура мяса была плотной.

Самый безопасный способ приготовления мяса — запекание в фольге, которая надежно защищает продукт от попадания канцерогенных веществ, образующихся при горении.

Тем, кто маринует мясо самостоятельно, в Роскачестве рекомендуют помнить, что несоленое мясо до тепловой обработки должно оставаться при температуре от 0 до 4 градусов. Посоленное и замаринованное мясо — при температуре не выше 6 градусов.