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Потребитель

Россияне жалуются на рассылку именных банковских карт по почте

Клиенты ОТП-банка массово жалуются, что без их желания и согласия банк выпускает им именные кредитные карты и направляет им по Почте России.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

При этом в письме указывались их персональные данные, включая паспортные. Получение карт стало для них неожиданностью — во всех жалобах клиенты указывают, что до этого с банком взаимодействовали лишь однажды, оформляя POS-кредиты в магазине, пишет «Коммерсантъ».

Отвечая на претензии клиентов, представители банка указывают на сайте, что «наряду с предложением на получение кредита в заявлении, подписанном вами, содержится предложение на заключение договора о предоставлении и обслуживании банковской карты». А «способ направления карты выбирается по усмотрению банка».

В банке указывают, что используют этот канал «около десяти лет».

«И пока не планируем отказываться», — заявили «Ъ» в банке.

Позиция ЦБ

На инцидент отреагировал Центробанк.

В Банке России сообщили, что если клиенту не дается возможность выразить свое согласие или несогласие, то включение соответствующих пунктов в кредитный договор автоматически является неприемлемой и недопустимой практикой.

ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам.

«Банк не только не обладает возможностью удостовериться в полной сохранности персональных данных клиента и повышает риск их незаконного распространения, но и создает риски использования карты неустановленным лицом», — считают в ЦБ.

А ряд банкиров отмечают, что такая практика давно показала свою неэффективность, пишет mail.ru.

При нынешнем уровне мошенничеств с банковскими картами подобный способ доставки крайне опасен.

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