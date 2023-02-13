«Ростелеком», VK и ELARI представляют смарт-часы для безопасности детей и спокойствия родителей

Компании «Ростелеком», VK (ВКонтакте) и ELARI (ЭЛАРИ) представляют совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink. Они обеспечивают родительский контроль за местонахождением детей и дают ребенку безопасный контент. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможности участников проекта: умная начинка, включая детский мессенджер KidGram (КидГрэм), от ELARI, голосовой помощник Маруся от VK и онлайн-кинотеатр Wink «Ростелекома».

Популярность детских смарт-часов растет, так как они позволяют родителям в режиме реального времени отслеживать передвижение ребенка. ELARI 4G Wink пришлют предупреждение родителям, если сын или дочь оказались за пределами обозначенной территории (например, за периметром школы). Также в часах есть тревожная кнопка для вызова помощи.

Помимо стандартных для детских смарт-часов функций трекинга и коммуникаций, на часах установлен голосовой помощник Маруся, работающий только в детском режиме. С помощью Маруси можно голосом управлять видеосервисом Wink «Ростелекома» (доступность контента настраивается в зависимости от его возрастной маркировки), слушать детскую музыку или аудиокниги. При покупке часов юные пользователи ELARI 4G Wink получат бесплатную трехмесячную подписку на VK Музыку и видеосервис Wink.

Смарт-часы для безопасности детей и спокойствия родителей. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Девайс поддерживает голосовые и видеозвонки, но только с подтвержденными номерами. Если ребенку позвонят с незнакомого номера, такой звонок будет заблокирован. В часах установлен инновационный мессенджер KidGram, разработанный специально под потребности детей. Он позволяет родителям делиться с подрастающим поколением полезным контентом из Telegram и при этом контролировать общение и выбор каналов. Важно, что доступ к любому контенту в часах может быть ограничен на время уроков или других занятий через специальное родительское приложение.

Участники проекта — компании «Ростелеком» и VK — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка умных детских часов соответствует целям альянса — созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.

Продажи умных детских часов ELARI 4G Wink по специальной цене для абонентов начались на сайте «Ростелекома», также гаджет можно приобрести в крупнейших онлайн-гипермаркетах страны (Ozon, Wildberries, «СберМегаМаркет» и «Яндекс Маркет»).