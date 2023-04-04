4 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

«Росводоканал Барнаул» напомнил абонентам о важности своевременной оплаты услуг ЖКХ

«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам, что оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 10 числа каждого месяца. Клиенты компании могут выбрать максимально удобный для себя способ.

Квитанция, купюры, ручка, калькулятор.
Квитанция, купюры, ручка, калькулятор.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Физические лица могут оплатить услуги водоканала через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте предприятия barnaul.rosvodokanal.ru, в любом банке или отделении «Почты России», а также в личном кабинете Системы «Город».

Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте barnaul.rosvodokanal.ru и возможность перечисления на банковские реквизиты предприятия с обязательным применением уникального идентификатора платежа (УИП) в документах.

Также для всех категорий клиентов есть вариант очной оплаты в офисе водоканала.

За счет средств, которые абоненты платят за водоснабжение и водоотведение, мы реализуем мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города. Для стабильной работы компаний ЖКХ своевременная оплата потребленных ресурсов просто необходима, — отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость