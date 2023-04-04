«Росводоканал Барнаул» напомнил абонентам о важности своевременной оплаты услуг ЖКХ

Физические лица могут оплатить услуги водоканала через мобильное приложение «РВК.Услуги», на сайте предприятия barnaul.rosvodokanal.ru, в любом банке или отделении «Почты России», а также в личном кабинете Системы «Город».
Для юридических лиц предусмотрены личный кабинет на сайте barnaul.rosvodokanal.ru и возможность перечисления на банковские реквизиты предприятия с обязательным применением уникального идентификатора платежа (УИП) в документах.
Также для всех категорий клиентов есть вариант очной оплаты в офисе водоканала.
За счет средств, которые абоненты платят за водоснабжение и водоотведение, мы реализуем мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры города. Для стабильной работы компаний ЖКХ своевременная оплата потребленных ресурсов просто необходима, — отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.