РСХБ поддержит пенсионеров единовременной выплатой 2500 рублей.

При переводе пенсии в Россельхозбанк клиенты получат 2500 рублей. Средства будут перечислены единовременной выплатой на счет карты, открытой в рамках тарифного плана «Пенсионный».

Для получения выплаты на счет клиенту необходимо с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно оформить карту с тарифным планом «Пенсионный», в отделении банка заполнить заявление на перевод пенсии в РСХБ (банк самостоятельно отправит его в Пенсионный фонд) и до 29.02.2024 оплатить одну покупку этой картой. 2500 рублей будут начислены до 10 числа следующего месяца.

Россельхозбанк уделяет особое внимание работе с людьми старшего возраста. Понимая насколько им сложно ориентироваться в стремительно развивающихся финансовых технологиях, мы стремимся предложить максимально простые и удобные инструменты по управлению средствами. Дополнительная выплата к пенсии станет хорошим подспорьем для пенсионеров, а кешбэк за покупки и процент на остаток на счете — ещё одним источником дохода, — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Участником акции может стать любое физическое лицо, являющееся пенсионером по старости и не получающее пенсионные выплаты на счета, открытые в Россельхозбанке, по состоянию на 01 июля 2023 года.

АО «Россельхозбанк»