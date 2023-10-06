6 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pUmpWMe7Lf

РСХБ поддержит пенсионеров единовременной выплатой 2500 рублей

При переводе пенсии в Россельхозбанк клиенты получат 2500 рублей. Средства будут перечислены единовременной выплатой на счет карты, открытой в рамках тарифного плана «Пенсионный».

РСХБ поддержит пенсионеров единовременной выплатой 2500 рублей.
РСХБ поддержит пенсионеров единовременной выплатой 2500 рублей.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Для получения выплаты на счет клиенту необходимо с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно оформить карту с тарифным планом «Пенсионный», в отделении банка заполнить заявление на перевод пенсии в РСХБ (банк самостоятельно отправит его в Пенсионный фонд) и до 29.02.2024 оплатить одну покупку этой картой. 2500 рублей будут начислены до 10 числа следующего месяца.

Россельхозбанк уделяет особое внимание работе с людьми старшего возраста. Понимая насколько им сложно ориентироваться в стремительно развивающихся финансовых технологиях, мы стремимся предложить максимально простые и удобные инструменты по управлению средствами. Дополнительная выплата к пенсии станет хорошим подспорьем для пенсионеров, а кешбэк за покупки и процент на остаток на счете — ещё одним источником дохода, — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Участником акции может стать любое физическое лицо, являющееся пенсионером по старости и не получающее пенсионные выплаты на счета, открытые в Россельхозбанке, по состоянию на 01 июля 2023 года.

АО «Россельхозбанк»

  • Реклама
  • ООО "Веб Адверт"

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость