РЖД разрешили россиянам ходить без масок в поездах и на вокзалах

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах железных дорог», — рассказали в РЖД.
Также отменяется обязательное требование замерять температуру и соблюдать социальную дистанцию в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.
Поезда и вокзалы при этом продолжат дезинфицировать, уделяя особое внимание контактным поверхностям: двери, ручки, поручни.
Ранее пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги рассказала, с какого числа в Алтайском крае будут курсировать «дачные» пригородные поезда.