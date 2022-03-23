23 марта
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РЖД разрешили россиянам ходить без масок в поездах и на вокзалах

В России пассажирам разрешили не надевать маски в поездах дальнего следования, при этом вагоны продолжат дезинфицировать, пишет ТАСС.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах железных дорог», — рассказали в РЖД.

Также отменяется обязательное требование замерять температуру и соблюдать социальную дистанцию в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.

Поезда и вокзалы при этом продолжат дезинфицировать, уделяя особое внимание контактным поверхностям: двери, ручки, поручни.

Ранее пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги рассказала, с какого числа в Алтайском крае будут курсировать «дачные» пригородные поезда.

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