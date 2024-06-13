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Потребитель

С 1 июля отопление в Барнауле подорожает на 14,2%. Сколько будет стоить теплоэнергия в трех городах Алтая

«Сибирская генерирующая компания» (СГК), отвечающая за теплоснабжение Барнаула, Бийска и Рубцовска, обнародовала цены тепловой энергии, по которым ее потребители будут оплачивать отопление и горячую воду. Последний раз тарифы на коммунальные услуги в Алтайском крае индексировали 1,5 года назад. И вот теперь они меняются.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Сколько будем платить за отопление

Напомним: цену, по которой барнаульцы платят за отопление сегодня (2488,01 рублей за гигакалорию), установили для абонентов СГК-Алтай 1 декабря 2022 года.

И вот с 1 июля 2024 года она возрастет на 353 рубля, или на 14,2%: до 2 841,30 рублей. Цены приводит официальный сайт СГК в разделе «Информация для потребителей».

В Бийске с 1 июля тепловая энергия подорожает на 333 рубля (+15%): с 2220,05 рублей до 2553,06 рублей за «гигу». В Рубцовске добавится 295 рублей (+11,8%), цена гигакалории составит 2801,2 рублей.

Подорожает и горячая вода, которую рассчитывают по двум компонентам: тепловой энергии и теплоносителя.

В Барнауле компонент «теплоноситель» подорожает 26,6 до 31,52 рублей за кубометр, в Бийске с 27,95 до 30,88 рублей (закрытая система) и с 17,51 до 18,62 (открытая система), в Рубцовске с 27,08 до 30,28 рублей.

Счетчик электроэнергии.
Счетчик электроэнергии.
СС0

Как изменятся тарифы на другие коммунальные услуги

Как уже рассказывал altapress.ru, электроэнергия для населения в Алтайском крае с 1 июля станет дороже на 9-9,2%. Однако теперь величина электро-тарифа будут зависеть от объема потребления. Чтобы не переплачивать, нужно уложиться в первый диапазон потребления.

Все подробности об этом можно изучить здесь или здесь. В управлении по тарифам утверждали, что подавляющее большинство жителей региона уложатся в первый диапазон.

Тарифы на электроэнергию-2024

  • Городское население без электроплит: до 1 июля 5,10 рублей, с 1 июля 5,10 рублей за киловатт-час
  • Городское население с электроплитами: до 1 июля 4,15 рублей, с 1 июля 4,53 рубля за киловатт-час
  • Сельское население: до 1 июля 3,98 рублей, с 1 июля 4,34 рубля за киловатт-час

Ниже - тарифы на другие коммунальные услуги.

Тарифы на 2024 года.
Тарифы на 2024 года.
Altapress.ru
Тарифы на 2024 год.
Тарифы на 2024 год.
Altapress.ru

Зачем нужен предельный индекс в 14,2%

Ранее altapress.ru рассказывал: в Алтайском крае предельный индекс роста платы за все коммунальные услуги с 1 июля составляет 14,2%.

Предельный индекс установлен для тех ситуаций, когда в муниципалитете общий платеж за коммунальные услуги увеличится больше, чем на 14,2%.

В этом случае всю сумму переплаты сверх предельного индекса потребителю компенсируют из бюджета. Причем этот вид компенсации платят независимо от доходов семьи.

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