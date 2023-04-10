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С 1 мая социальные выплаты будут переводить по-новому

Пенсии, пособия на детей, льготы инвалидам и малоимущим семьям теперь будут перечислять по-другому.

Деньги купюры рубли.
Деньги купюры рубли.
Максим Стрелковский.

До 1 мая пенсионерам должны перечислить по 10 тыс. рублей. На федеральном уровне их получают ветераны, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, пишет life.ru.

Многие пожилые люди, которым не положены выплаты из федерального бюджета, получат их из регионального. Сумма зависит от региона проживания.

С 1 мая Почта России станет единственной организацией, которая будет доставлять пенсии и другие соцвыплаты на дом наличными. Если кто-то получает выплаты по доверенности в конкретной организации, а не на почте, то документ надо будет переоформить.

Задерживать выплаты — пенсии, пособия, компенсации — не будут.

При желании получатели могут изменить форму перечисления социальных выплат с наличной на безналичную форму. Тогда деньги будут приходить на карту «Мир», указывает mail.ru.

В конце апреля начислят соцвыплаты, которые обычно выдаются в начале месяца. Это связано с майскими праздниками. За счет долгих выходных деньги переведут заранее.

Между тем ежемесячные выплаты из материнского капитала жители Алтайского края будут получать в единый день. Начиная с июня, в стране установят единую дату выплат из материнского капитала на детей до трех лет.

Семьи Алтайского края, которые оформили пособие, начнут получать средства пятого числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

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