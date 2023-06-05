С неприятным сюрпризом столкнутся клиенты Wildberries и Оzon

С неприятной неожиданностью столкнутся клиенты Wildberries в пунктах выдачи заказа уже с 5 июня.

Это коснется тех покупателей, которые привыкли в пунктах выдачи привыкли расплачиваться за полученный товар наличными. С 5 июня Wildberries полностью отказался от оплаты наличными деньгами, указывает samaraonline24.ru.

Теперь расплатиться за товар можно лишь банковской картой.

Маркетплейс неоднократно списывал средства даже с тех банковских карт, которые клиент уже удалил из своего аккаунта

Неудобство для своих клиентов доставил и Оzon, обновив приложение. В последней версии приложения напрочь исчезла функция просмотра всех фото и видео в отзывах.

Теперь необходимо искать их вручную, листая отзывы.

Ранее Wildberries разъяснил, когда клиент платит деньги за возврат товаров. В последнее время россияне часто жалуются — с них берут деньги, когда они возвращают некачественный товар.

Однако в компании заявили — возврат бракованных товаров был и остается бесплатным для покупателей. И полную стоимость вещи, ее обратной доставки на склад компенсирует продавец, а не покупатель.

Но есть нюанс - покупателю для этого необходимо создать заявку на проверку товара.

Важно

Клиент оплачивает возврат товара лишь в том случае, если он надлежащего качества и человек злоупотребляет бесплатными сервисами маркетплейса.

Ранее об опасной тенденции предупредили всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress. Мошенники стали проявлять в отношении людей, которые заказывают товары в маркетплейсах.

Для покупок лучше не использовать основную карту, советуют эксперты. Для приобретения товаров эксперты рекомендуют завести отдельную карту. И не нужно привязывать зарплатную карту к личному кабинету в маркетплейсе.