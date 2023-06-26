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Сеть строительных гипермаркетов «Формула М2» с размахом открывает новый магазин

Новый магазин «Формулы М2» уже работает в техническом режиме в «Гранд Арене» на Павловском тракте, 180. Торжественное открытие пройдет 28 июня в 12:00.

В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
В Барнауле открылся новый огромный магазин «Формула М2».
Фото: Никитина Анастасия.

Филиал появился в новом удобном месте — неподалеку от ТРЦ «Арена». Еще два магазина «Формулы» находятся на пр. Космонавтов и на Павловском тракте 49/3.

Открытие пройдет с размахом и начнется с официального приветствия гостей и торжественного разрезания ленты.

Новый магазин «Формулы М2» в «Гранд Арене» на Павловском тракте, 180.
Новый магазин «Формулы М2» в «Гранд Арене» на Павловском тракте, 180.
Фото: Ирина Чугунова.

Среди гостей разыграют девять сертификатов на 1 тыс. рублей на покупку в «Формуле М2». Розыгрыш будет проходить каждый час — с 12:00 до 21:00. Подробности розыгрыша на сайте.

Для посетителей также проведут мастер-классы, в которых смогут поучаствовать даже дети — попробовать наклеить обои или нанести декоративную штукатурку.

Напомним, «Формула М2» — одна из ведущих региональных строительных сетей.

Новый магазин «Формулы М2» в «Гранд Арене» на Павловском тракте, 180.
Новый магазин «Формулы М2» в «Гранд Арене» на Павловском тракте, 180.
Фото: Ирина Чугунова.

Магазины сети специализируются на товарах для дома и ремонта. Лояльная ценовая политика делает «Формулу М2» доступной для любого кошелька.

Кроме покупок, в магазине можно арендовать нужные для ремонта инструменты и заколеровать краску.

Каждый месяц «Формула М2» обслуживает 2 млн покупателей в Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске и Новосибирске.

Новый магазин «Формулы М2» в «Гранд Арене» на Павловском тракте, 180.
Новый магазин «Формулы М2» в «Гранд Арене» на Павловском тракте, 180.
Фото: Ирина Чугунова.

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