Сеть строительных гипермаркетов «Формула М2» с размахом открывает новый магазин

Филиал появился в новом удобном месте — неподалеку от ТРЦ «Арена». Еще два магазина «Формулы» находятся на пр. Космонавтов и на Павловском тракте 49/3.
Открытие пройдет с размахом и начнется с официального приветствия гостей и торжественного разрезания ленты.
Среди гостей разыграют девять сертификатов на 1 тыс. рублей на покупку в «Формуле М2». Розыгрыш будет проходить каждый час — с 12:00 до 21:00. Подробности розыгрыша на сайте.
Для посетителей также проведут мастер-классы, в которых смогут поучаствовать даже дети — попробовать наклеить обои или нанести декоративную штукатурку.
Напомним, «Формула М2» — одна из ведущих региональных строительных сетей.
Магазины сети специализируются на товарах для дома и ремонта. Лояльная ценовая политика делает «Формулу М2» доступной для любого кошелька.
Кроме покупок, в магазине можно арендовать нужные для ремонта инструменты и заколеровать краску.
Каждый месяц «Формула М2» обслуживает 2 млн покупателей в Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске и Новосибирске.