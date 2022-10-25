Штаны и кофты не сдаются. Правда ли, что Zara вернется в Россию

Zara может вернуться в Россию, однако сменит название. Рассказываем, что об этом известно.

Zara возвращается: когда и кто об этом сообщил?

Магазины Zara снова откроются в России, заявил источник «Известий» сегодня, 25 октября.

Название изменится: под каким брендом вернется Zara?

По словам источника, Zara может вернуться под новым названием — New Fashion.

Небольшой магазин одежды. СС0

В магазинах будут продавать все коллекции?

Нет, во вновь открытых магазинах будут доступны не все коллекции бренда.

А другие бренды тоже возобновят работу?

Да. Вместе с Zara могут возобновить работу еще четыре бренда, входящих в Inditex Group.

Когда Zara временно закрылась?

Zara — а вместе с ней Pull&Bear Massimo Dutti и Bershka — остановили работу в марте 2022 года.

Zara. Из открытых источников.

Где сейчас продают Zara?

В июне Zara начали продавать на Wildberries.

«Мы продолжим радовать жителей нашей страны новинками мира моды от различных производителей и рекомендуем следить за нашими обновлениями», — отметили представители маркетплейса.

Zara на Wildberries. www.wildberries.ru/brands/zara

Какую альтернативу Zara нашли россияне?

Как стало известно ранее, россияне нашли альтернативу ушедшим брендам в виде турецких марок. В частности, стали популярны Perspective и Ketroy. Однако, одежда в них дороже, утверждают покупатели.

Что еще переименуют?

KFC переименуют в Rostic’s. американский холдинг Yum! Brands начал передавать российский бизнес, включая 70 закусочных KFC и мастер-франшизу бренда, местному партнеру.