Штаны и кофты не сдаются. Правда ли, что Zara вернется в Россию

Zara возвращается: когда и кто об этом сообщил?
Магазины Zara снова откроются в России, заявил источник «Известий» сегодня, 25 октября.
Название изменится: под каким брендом вернется Zara?
По словам источника, Zara может вернуться под новым названием — New Fashion.
В магазинах будут продавать все коллекции?
Нет, во вновь открытых магазинах будут доступны не все коллекции бренда.
А другие бренды тоже возобновят работу?
Да. Вместе с Zara могут возобновить работу еще четыре бренда, входящих в Inditex Group.
Когда Zara временно закрылась?
Zara — а вместе с ней Pull&Bear Massimo Dutti и Bershka — остановили работу в марте 2022 года.
Где сейчас продают Zara?
В июне Zara начали продавать на Wildberries.
«Мы продолжим радовать жителей нашей страны новинками мира моды от различных производителей и рекомендуем следить за нашими обновлениями», — отметили представители маркетплейса.
Какую альтернативу Zara нашли россияне?
Как стало известно ранее, россияне нашли альтернативу ушедшим брендам в виде турецких марок. В частности, стали популярны Perspective и Ketroy. Однако, одежда в них дороже, утверждают покупатели.
Что еще переименуют?
KFC переименуют в Rostic’s. американский холдинг Yum! Brands начал передавать российский бизнес, включая 70 закусочных KFC и мастер-франшизу бренда, местному партнеру.