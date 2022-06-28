Сигареты популярных торговых марок пропадают в Алтайском крае

Покупатели заметили, что в торговых сетях Алтайского края исчезли или почти закончились сигареты популярных марок. Как сообщает amic.ru , представители магазинов не могут дать этому официального разъяснения.

Уточняется, что проблемы с поставками появились в начале июня, однако к концу месяца они обострились.

По словам потребителей, совсем исчезли или почти закончились компактные сигареты. Наблюдается дефицит табачных изделий размера slim. Кроме того, отсутствуют отдельные марки обычных сигарет.

На такую ситуацию жалуются не только в Барнауле. Почти все табачные изделия исчезают из магазинов в деревнях и селах.

При этом быстрее всех пропали сигареты премиального уровня.

Ранее появилась информация, что россияне за последние несколько месяцев стали больше курить.