10 июня
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Потребитель

Сын за отца отвечает. Обязаны ли дети содержать «предков», а пенсионеры — платить налог с их матпомощи

Пожилой читатель задал нам вопрос: обязаны ли взрослые работающие дети помогать родителям-пенсионерам? Altapress.ru выяснил, что на этот счет сказал законодатель, какие решения принимают суд, а заодно узнал другие важные для этой темы нюансы.

Пенсионеры. Помощь.
Пенсионеры. Помощь.
ССО
1 Обязаны ли взрослые дети помогать родителям?

Семейный кодекс на этот счет отвечает положительно. Но читайте внимательно: трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (статья 87, часть 1).

Причем родители даже могут взыскать с них алименты в суде (статья 87, часть 2).

2 В каких случаях суд может отказать родителям, требующим о детей алиментов?

Во-первых, ключевые слова: «нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи» родители. Как показывает судебная практика, чтобы суд назначил алименты, должны иметь место эти два условия в совокупности — и нетрудоспособность родителя, и его нуждаемость в помощи.

Во-вторых, дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.

Суд.
Суд.
Pixabay.com
3 Кто именно по закону считается нетрудоспособным?

Нетрудоспособные совершеннолетние, имеющие право на алименты, — это лица, признанные инвалидами, и пенсионеры — точнее, лица, достигшие пенсионного возраста.

Об этом говорит все тот же Семейный кодекс и постановление пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 года № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов».

4 Должен ли родитель, получивший от ребенка денежную помощь, платить налог на доходы?

Нет, не должен. Доходами не признаются суммы, полученные от филиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками.

Исключение составляют доходы, полученные в рамках договоров гражданско-правового характера или трудовых соглашений между ними.

Членами семьи и близкими родственниками признаются супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. Такое объяснение дали в ФНС.

Банковская карта.
Банковская карта.
Pixabay.com
5 Неработающему пенсионеру дети высылают на карточку деньги. Повлияет ли это на размер его пенсии или федеральной социальной доплаты?

Денежная помощь детей не влияет на размер пенсии и не включается в общий доход пенсионера для определения права на федеральную социальную доплату.

Такое разъяснение дали altapress.ru в отделении ПФР по Алтайскому краю.

В 2022 году, по оценкам Минэкономразвития РФ, падение реальных доходов россиян может достигнуть 6,8%.

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