1 Обязаны ли взрослые дети помогать родителям?

Семейный кодекс на этот счет отвечает положительно. Но читайте внимательно: трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (статья 87, часть 1).

Причем родители даже могут взыскать с них алименты в суде (статья 87, часть 2).