Семейный кодекс на этот счет отвечает положительно. Но читайте внимательно: трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них (статья 87, часть 1).
Причем родители даже могут взыскать с них алименты в суде (статья 87, часть 2).
Во-первых, ключевые слова: «нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи» родители. Как показывает судебная практика, чтобы суд назначил алименты, должны иметь место эти два условия в совокупности — и нетрудоспособность родителя, и его нуждаемость в помощи.
Во-вторых, дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.
Нетрудоспособные совершеннолетние, имеющие право на алименты, — это лица, признанные инвалидами, и пенсионеры — точнее, лица, достигшие пенсионного возраста.
Об этом говорит все тот же Семейный кодекс и постановление пленума Верховного Суда РФ
Нет, не должен. Доходами не признаются суммы, полученные от филиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками.
Исключение составляют доходы, полученные в рамках договоров гражданско-правового характера или трудовых соглашений между ними.
Членами семьи и близкими родственниками признаются супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры. Такое объяснение дали в ФНС.
Денежная помощь детей не влияет на размер пенсии и не включается в общий доход пенсионера для определения права на федеральную социальную доплату.
Такое разъяснение дали altapress.ru в отделении ПФР по Алтайскому краю.
В 2022 году, по оценкам Минэкономразвития РФ, падение реальных доходов россиян может достигнуть 6,8%.