Смартфоны Samsung Galaxy S23 появятся в России к концу февраля

Ритейлеры объявили о предстоящих поставках флагманской модели Samsung Galaxy S23 в России. Смартфоны могут привезти уже в феврале. ообщают « Известия ».

Смартфон могут завезти в Россию во второй половине февраля по параллельному импорту. Всего в продаже будут три модели: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra.

«По расчетам дистрибутора diHouse, цены на Galaxy S23 в минимальной конфигурации могут начинаться от 68,5 тыс. рублей, а в топовой — доходить почти до 130 тыс», — пишет издание.

Помимо смартфонов, компания презентовала пять ноутбуков: Galaxy Book3, Book3 Pro, Book3 360, Book3 Pro360 и Book3 Ultra.

Ранее цены на ноутбуки в России серьезно снизились. Стало известно, почему это произошло.