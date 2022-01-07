СМИ: санатории в Белокурихе полностью заполнены туристами, несмотря на дорогие цены

В Белокурихе отмечен небывалый ажиотаж, сравнимый с временами до пандемии — санатории полностью заполнены туристами, сообщают «Вести-Алтай».

Журналисты подчеркнули, что найти свободное место практически невозможно — только если искать частные съемные квартиры. При этом цены сложно назвать бюджетными: средняя стоимость проживания за сутки на одного человека — от четырех тысяч рублей.

В основном в санаториях проживают туристы с Алтая, Новосибирской области, Кузбасса.

Туристы также заполонили бугальные подъемники — чтобы попасть на них, нужно простоять в очереди 15−20 минут.

«Каждый санаторий старается открыть какой-то свой хотя бы небольшой склон для начинающих. Две главные точки притяжения — это горнолыжный комплекс „Благодать“ и Мишина гора», — говорят корреспонденты.

Час катания с белокурихинских склонов будет стоить 300 рублей, с Мишиной горы — 400 рублей.

Напомним, что Белокуриха заняла у россиян третье место по популярности при выборе места отдыха на новогодних каникулах. Результаты опроса опубликовал «ТурСтат».

Опрашиваемые отметили, что здесь можно поправить здоровье и покататься на лыжах.

Первое место в опросе занял «Роза-Хутор» в Сочи, второе — «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.