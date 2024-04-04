Собственная энергетическая установка и преимущества ее использования на предприятии

Многие предприятия, регулярно оплачивающие внушительные счета за электричество, задумываются над вложением средств в приобретение собственной установки, генерирующей электроэнергию. Выбрать подходящее оборудование можно на abespb.ru , мы же расскажем о преимуществах его использования.

Основные преимущества использования собственных энергоустановок на производстве

Собственная генерация электроэнергии — это процесс самостоятельного производства необходимой для обеспечения работоспособности предприятия электрической энергии. Осуществляется он при помощи специальных установок. Какие преимущества это дает:

независимость от внешних источников энергии;

экономия на оплате коммунальных услуг (затраты на электроэнергию снижаются, в среднем, на 20%, хотя конкретная цифра зависит от объемов производства);

повышенная надёжность системы энергоснабжения на предприятии;

быстрая окупаемость затрат на покупку установки;

возможность использования, как в качестве основного, так и в виде запасного источника энергии;

повышение эффективности и экологичности производства за счет более рационального использования сырья для производства энергии.

Для обеспечения работы установки не требуется большого числа специалистов. Чаще всего ответственность возлагается на одного человека. Большинство современных моделей могут управляться дистанционно.

Приобретение собственных энергоустановок актуально для крупных и средних предприятий самых разных отраслей, от производств и цехов до складов и логистических центров. Подобрать подходящую для конкретной организации установку можно в компании ООО «Альфа Балт Инжиниринг».

Особенности внедрения в производство

На начальном этапе проводится анализ потребностей предприятия в электроэнергии и выбор соответствующего типа станции (дизельная или газопоршневая). Далее необходимо определиться с мощностью установки, которая может варьироваться от нескольких сотен до нескольких тысяч киловатт. При определении параметра важно учитывать пиковые нагрузки и необходимый запас мощности для непредвиденных ситуаций.

Подбор подходящего по цене, назначению, производителю и другим параметрам оборудования — следующий этап. При сложностях в выборе вы можете обратиться в компанию ООО «Альфа Балт Инжиниринг», специалисты которой проконсультируют вас по имеющимся вопросам относительно выбора установки.

Далее производится интеграция оборудования в существующую инфраструктуру предприятия. Обычно проводится монтаж, а также настройка для обеспечения непрерывного энергоснабжения при любых условиях. От ответственного лица требуется изучение и дальнейшее неукоснительное соблюдение ряда нормативов и стандартов, касающихся безопасности, экологии и энергоэффективности.

ООО «Альфа Балт Инжиниринг».

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