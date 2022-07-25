Больше пяти с половиной миллионов россиян сегодня арендуют жилье, каждая десятая семья регулярно отдает за это существенную часть своего дохода. Люди отдают за арендуемые квадратные метры большую часть своего дохода и вынуждены экономить на продуктах, одежде, отдыхе.

Средств на собственное жилье нет, ипотека не под силу — приходится снимать. Так объясняют семьи, вынужденные работать на аренду. Депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ, чтобы облегчить финансовое бремя миллионам граждан, предложили ввести социальный налоговый вычет за расходы на аренду жилья. Законопроект по данному вопросу внесён на рассмотрение депутатов Государственной Думы. Максимальный размер налогового вычета должен составлять 120 тыс. рублей в год.

— Для его получения съёмщикам потребуется предоставить в налоговую инспекцию договор найма и документы, подтверждающие официальные расходы на аренду. Только при соблюдении этих условий они смогут получить налоговый вычет, — прокомментировал инициативу Председатель Партии СР-ЗП, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

— Большинство людей сегодня арендуют жилье, не потому что это их выбор, а потому что другого выбора у них нет, — уверен депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев. — Поэтому государство должно оказать загнанным в угол гражданам специальную поддержку.

Тем более что летом прошлого об аналогичных налоговых вычетах говорил Минстрой России.

-Казалось, что вот-вот у людей появятся дополнительные средства, но Минфин выступил «против», с понятной для чиновников аргументацией — «нет денег», хотя они есть, и в масштабах бюджета страны это не такие уж большие расходы, — отметил Сергей Миронов.

Тем более, при введении социального налогового вычета для квартиросъемщиков, государство смогло бы получить дополнительные налоги.