Традиционные рецепты блинов на Масленицу

Масленица в 2019 году начинается в начале марта. Масленичная неделя, которая стартует 4 марта и закончится 10 марта Прощеным воскресеньем, еще называется Блинной. В этот период по традиции на Руси перед Великим постом было принято лакомиться и угощать других блинами. Публикуем старинные рецепты блинов на Масленицу, которые готовят в алтайских селах.

Блины на молоке: рецепт

Блины с припеком из кедрового ореха и цветочным мёдом ( Алтайский район)

Молоко — 1 л, 4 яйца, мука — 500 г, масло растительное — 2 ст. л., сахар — 1,5 ст. л., соль — 1 щепотка, орех кедровый — 30 г.

В большой миске взбить яйца и сахар. Залить 1 часть тёплого молока, посолить. Хорошо перемешать. Засыпать муку (постепенно) в яично-молочную смесь, помешивая, чтобы не было комков. Добавить немного соды, растительное масло, после чего добавить оставшееся молоко, кедровые орехи и взбить. Тесто должно получиться в меру жидким. Хорошо разогреть сковороду и смазать растительным маслом. Обжарить каждый блинчик с обеих сторон до золотистого цвета.

Готовые блины к чаю подавать с цветочным мёдом.

Блины на кефире: рецепт

Блины на кефире с начинкой из картофеля ( Поспелихинский район)

2 стакана кефира, 2 стакана муки, 2 яйца, ½ ч. л. соды, 2−3 ст. л. растительного масла, соль, сахар по вкусу.

Выпекать блины и фаршировать их начинкой. Для начинки отварить молодой картофель, размять его, добавляя понемногу нежирные сливки 15% - до густоты сметаны. Спассеровать репчатый лук и добавить в картошку. Соленую сельдь разделать, нарезать на небольшие брусочки. На развернутый блин класть ложку охлажденной картошки, сверху можно посыпать зелень, рядом — брусочек селедки, завернуть конвертом.

Блины подавать к столу холодными.

Блины. Сковорода. СС0

Рецепт блинов на воде

Цветные блинчики на минеральной воде ( Смоленский район)

2 стакана пшеничной муки высшего сорта, 2,5 стакана газированной минеральной воды, 1−2 cт. л. сахара, соль по вкусу, 6 cт. л. растительного масла в тесто.

Смешать муку с сахаром, постепенно добавить воду, всё смешивая миксером на малой скорости, посолить. В уже готовое тесто добавить растительное масло. Должно получиться обычное блинное тесто.

Поставить тесто на полчаса в тепло. Раскалить хорошенько сковородку. Смазать сковородку растительным маслом и выпекать блинчики.

Начинка может быть любая: грибы, капуста. Можно подать с джемом, вареньем, мёдом, повидлом. При желании можно в тесто добавить больше сахара.

Для капустно-грибной начинки: ½ небольшого кочана молодой капусты; 2 средние луковицы; горсточка солёных грибов; растительное масло для жарения; соль и перец — по вкусу. Капусту мелко нашинковать, луковицы порезать, солёные грибы (горсточку) измельчить. Отдельно в большой сковороде слегка поджарить капусту, чтобы немного смягчилась, но хрустела. Отдельно поджарить лук — недолго, минуты две. Переложить его к капусте. В той же маленькой сковородке, добавив немного масла, чуть-чуть прогреть порезанные солёные грибы. Всё смешать, посолить, поперчить.

Начинить блинчики, свернуть их конвертиками.

Масленица. Блины СС0

Рецепт блинов с дырочками

Блины гречневые ( Смоленский район)

Яйцо куриное (лучше из подсобного хозяйства) — 6 шт., молоко (жирность — не менее 6%) — 200 мл, масло сливочное (топлёное) — 50 г, ½ ч. л. соли, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. муки пшеничной, 4 ст. л. муки гречневой, сало-шпик — небольшой кусочек.

Желтки отделяем от белков, добавляем соль, сахар, молоко, тщательно взбиваем; затем добавляем муку пшеничную и гречневую, вымешиваем деревянной весёлкой тесто. Взбиваем в крепкую пену яичные белки и вводим их в полученное тесто, перемешиваем, добавляем растопленное масло. Тесто для блинов готово.

Выпекать блинчики рекомендуем на чугунной сковороде, которую перед каждым блином нужно смазывать салом.

К готовым блинам рекомендуем подать сметану деревенскую, икорку красную; кто любит послаще — варенье из алтайской облепихи или мед.

Рецепт тонких блинов

Блины-налистники с домашним повидлом ( Бурлинский район)

Готовят жидкое пресное тесто на молоке и выпекают из него тонкие блинчики. Когда блинчик пропечется и зарумянится с нижней стороны, его снимают со сковороды. На поджаренную сторону блина кладут повидло, заворачивают, придавая форму четырехугольника, и обжаривают. Затем посыпают сахарной пудрой.

На одну порцию: мука — 40 г, молоко — 100 г, яйцо — ¼, сахар — 3 г, маргарин — 2 г, повидло — 40 г, сливочное масло — 10 г, сахарная пудра — 5 г.

Повидло домашнее делаем так. Закладываем в пароварку порезанные ранетки (можно прямо с сердцевинками и плодоножками), варим на пару до мягкости.

Размягченные ранетки протереть через сито или соковыжималку. Полученную массу смешать с сахаром в соотношении 1:1. Довести до кипения и кипятить 5−7 мин. (важно не переварить). Готовое повидло раскладывать остывшим по простерилизованным банкам и закрывать капроновыми крышками.

Повидло получается очень ароматное, его можно подать к чаю и использовать как начинку.

Сок, выделившийся при томлении яблок, довести до кипения, разлить по простерилизованным банкам и закатать под металлические крышки.

Блины. СС0

Блины фаршированные: рецепт блинов пошагово

Блины с грибами и орехами ( Михайловский район)

Шаг 1. Испечь тонкие блины из пресного теста, приготовленного следующим образом: яйца взбить венчиком (1−2 мин.), добавить молоко, соль, перемешать и всыпать просеянную муку. Развести тесто и процедить его через частое сито.

Шаг 2. Для начинки гриб белый (предварительно отваренный) обжарить с луком, добавить орехи кедровые.

Шаг 3. На поджаренную сторону каждого блина положить грибной фарш и завернуть блин рулетом.

Шаг 4. Смочить поверхность сложенных блинчиков яичным белком, обвалять в крошках белого пшеничного хлеба и обжарить в масле с обеих сторон.

Необычные блины: рецепт

Блины из тыквы ( Родинский район)

0,5 кг тыквы, 0,5 л теплого молока, 10 г сухих дрожжей, 3 яйца, 2 стакана муки, 1 ст. л. топленого масла, 0,5 стакана сахара, ½ ч. л. соли, сливочное масло, растительное масло для выпекания, сметана по вкусу.

Тыкву вымыть, срезать кожуру, удалить семечки и внутренние волокна. Мякоть тыквы нарезать небольшими кусками и отварить в течение 10−15 мин. до мягкости. Затем отвар слить, тыкву протереть через сито или измельчить до состояния пюре блендером.

Дрожжи развести в небольшом количестве теплого молока. В тыквенное пюре влить оставшееся молоко, разведенные дрожжи, добавить яйца, перемешать. Частями всыпать просеянную муку. Вымесить тесто и поставить его на 2 ч в теплое место.

В подошедшее тесто добавить растопленное сливочное масло, сахар, соль. Снова вымесить тесто и дать ему подняться в теплом месте.

Когда тесто хорошо поднимется, выпечь блины на хорошо разогретой и слегка смазанной растительным маслом сковороде. Тесто наливать тонким слоем, равномерно распределяя его по сковороде.

Готовые блины выкладывать друг на друга, смазывая каждый блин сливочным маслом. Подавать на стол со сметаной или вареньем.

Книга «Алтайская трапеза. Вкусные и полезные рецепты от жителей Алтайского края». ffprom22.ru

Книга «Алтайская трапеза»

Эти рецепты опубликованы в кулинарной книге «Алтайская трапеза». В издании представлены вкусные и полезные рецепты от жителей Алтайского края. Книга была издана в 2013 году ограниченным тиражом. Как рассказали составители издания, гастрономические особенности территорий Алтайского края — это составляющая самоидентификации народов, проживающих в регионе. В адрес редакции книги пришло более 400 рецептов, но только около 300 из них размещены на страницах альбома.

В книгу вошли блюда, главной составляющей которых является местное растительное и животное сырье, а также алтайские продукты. В ней представлены основные блюда, десерты, натуральные напитки, консервированная продукция.

Примечательно, что рецепты для книги собирали не профессиональные кулинары и кондитеры, а своими секретами делились простые жители Алтая. Самым старейшим автором оказалась пенсионерка, которой в 2013 году исполнилось 102 года.

Редакция сайта altapress.ru благодарит управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, занимавшееся изданием «Алтайской трапезы», за разрешение на публикацию рецептов из этой книги.