Как испечь необычные блины на Масленицу-2018

Празднечное оформление блинов. Фото: yapokupayu.ru. Празднечное оформление блинов. Фото: yapokupayu.ru. Празднечное оформление блинов. Фото: yapokupayu.ru. Празднечное оформление блинов. Фото: yapokupayu.ru. Празднечное оформление блинов. Фото: yapokupayu.ru. Празднечное оформление блинов. Фото: yapokupayu.ru.

Печем блины на Масленицу

Рецепт теста для блинов мне передала мама. Они получаются тонкие, с небольшими дырочками, так что если делать из них мешочки, начинка не вывалится.

Ингредиенты для теста:

Яйцо — 2-3 штуки,

Соль — по вкусу,

Сахара (можно не добавлять) — 1 ст. ложка,

Молоко – 0,5 — 1 литр (в зависимости от желаемого количества блинов),

Вода и мука — на глаз,

Масло растительное — 1/3 стакана.

Приготовление блинов на Масленицу:

1. Яйца взбить в глубокой кастрюльке, добавив соль и сахар.

2. Затем заливаем туда молоко. Все перемешиваем. Молоко может быть и холодное, потому что позже в тесто еще добавляется теплая вода.

3. Затем порциями засыпаем муку. Насыпьте примерно стакан, размешайте венчиком. Не пугайтесь, если в тесте будут камушки, чем больше вы будете добавлять муки, тем лучше они будут разбиваться. Так, постепенно добавляя муку, доводим тесто до консистенции густой сметаны. Хорошо перемешиваем, чтобы разбились все камушки.

4. Теперь из чайника добавляем теплую воду. Берем поварешку и помешиваем тесто, пока льем воду. Тесто должно стать немного жиже (примерно, как кефир), чтобы легко могло растекаться по сковороде.

5. В конце добавляем растительное масло, прямо в тесто. Это позволит не смазывать постоянно сковороду при жарке, и не даст слипнуться блинчикам, когда они уже будут лежать стопочкой на тарелке.

6. Закройте кастрюлю крышкой и дайте постоять тесту минут 30. Не забудьте перемешать его перед приготовлением блинов.

7. Нагреваем сковороду, смазываем ее сливочным или растительным маслом (именно смазываем, чтобы масло не растекалось по сковороде). Когда сковородка нагреется, берем ее в одну руку, половник с тестом — в другую и льем тесто на сковороду, немного двигая ее по кругу, чтобы тесто равномерно растеклось. Ставим ее на плиту и ждем, пока подрумянится одна сторона блинчика. Далеко не убегайте, это произойдет очень быстро. Далее плоской лопаточкой подцепляем блин снизу до середины и переворачиваем его полностью. У меня, правда так не получается, я подцепляю краешек блина вилкой и переворачиваю его руками.

8. Снимаем со сковороды тем же способом на большое плоское блюдо. Складывать блины лучше стопочкой, так они дольше сохраняются теплыми и не пересыхают. Простой рецепт блинов на Масленицу.

Начинки на любой вкус

Кто-то любит есть блины без начинки. Кто-то фарширует блины различным способом или делает из них торт и рулеты.

Мы сегодня сделаем мешочки. У них множество плюсов, выглядят оригинально и аппетитно. И терпят буквально любую начинку.

Вот несколько рецептов начинок для блинов:

1. Яйца, рис и лук (зеленый или репчатый) или просто яйца и лук. Все мелко рубим и перемешиваем

2. Ветчина или колбаса с сыром (колбасу режем, сыр трем на крупной терке)

3. Любой салат по вашему вкусу (не важно, с маслом или майонезом)

4. Красная рыба (слабосоленая) и сметана

5. Творог с зеленью, изюмом и т.д.

6. Свежие грибы (вешенки или шампиньоны, любые какие найдете в магазине, их нужно порезать и обжарить) с отварной курицей, индейкой, любым мясом

7. Икра (это классика, правда не всем по карману)

8. И так далее. Мне кажется, тут можно проявить фантазию и сделать начинку из всего, что найдете в холодильнике.

Как оформить блины на Масленицу

На середину блинчика кладете начинку. Ее должно быть столько, чтобы вы смогли собрать у блинчика края и перевязать их.

Для завязки блина на Масленицу берем стрелку зеленого лука (чтобы лук был помягче, опустите его на несколько секунд в кипяток, а потом откиньте на дуршлаг), стебелек укропа или петрушки, или разберите на веревочки сыр-косичку.

Если у вас нет помощника, чтобы держал блин, пока вы его обвязываете, можно скрепить верх мешочка зубочисткой, завязать, а потом убрать зубочистку.