Супер-часы для супер-ребенка: «Ростелеком» в Алтайском крае объявил о распродаже умных часов для детей

«Ростелеком» для жителей Алтайского края снизил стоимость детских смарт-часов ELARI 4G Wink, а также ежемесячный платеж при покупке продукта в рассрочку. С июля умный гаджет можно приобрести на 19–25 % дешевле в зависимости от условий покупки.

«Ростелеком» в Алтайском крае объявил о распродаже умных часов для детей. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».