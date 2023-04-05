Уже сейчас жители Алтайского края могут записаться к нотариусу через Госуслуги

Чтобы записаться на прием к нотариусу онлайн:
- спросите про услугу у Робота Макса — наберите в поисковой строке «нотариус» и нажмите клавишу Enter;
- откройте услугу «Запись к нотариусу», выберите свой регион и нотариальное действие;
- при желании загрузите документы для приема. Нотариус проверит и сообщит, если с ними что-то не так;
- выберите нотариуса, удобные день и время;
- дождитесь подтверждения записи в личном кабинете.
Онлайн запись уже востребована, прежде всего, жителями больших городов. С помощью цифровых сервисов нотариата записаться на прием к нотариусу стало проще и удобнее, это займет несколько минут и позволит заранее спланировать визит.
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https://22.notariat.ru/ru-ru/news/zapisatsya-na-priem-k-notariusu-onlajn-cherez-gosuslugi-2303